La crema hidratante más comprada en Estados Unidos está de oferta en Walmart: tiene aceite de argán y ácido hialurónico

Ideal para piel seca, ofrece hidratación profunda sin dejar residuos grasos. Se consigue en Walmart por menos de 9 dólares.

Una de las opciones favoritas para cuidar la piel en Estados Unidos es la crema hidratante Jergens, famosa por su textura ligera y su capacidad para dejar la piel suave, sin sensación grasa. Actualmente, esta loción con aceite de argán y ácido hialurónico se encuentra en oferta en Walmart por menos de 9 dólares, una oportunidad ideal para quienes buscan mantener la piel hidratada con ingredientes de calidad a un precio accesible.

La crema corporal Jergens, con aceite de argán para piel húmeda, es hoy una de las cremas hidratantes más compradas en Estados Unidos.

Según el sitio oficial de Walmart, esta loción posee una fórmula que no deja residuos grasos y “se mezcla con el agua en la piel húmeda para bloquear instantáneamente la hidratación sin dejar sensación pegajosa”.

Gracias a su combinación con aceite de argán, conocido como el “oro líquido” de Marruecos, nutre profundamente y devuelve la suavidad incluso a la piel más seca.

La versión en presentación de 10 oz tiene un precio en oferta de 8.97 dólares, mientras que su precio regular es de 22.00 dólares, lo que significa un ahorro de 13.03 dólares.

Además, cuenta con una calificación promedio de 4.6 estrellas basada en 6,698 opiniones, lo que la consolida como una de las más valoradas por los consumidores estadounidenses.

Por qué el aceite de argán y el ácido hialurónico son clave en esta crema hidratante popular en Estados Unidos

El aceite de argán aporta propiedades reparadoras y calmantes, ayudando a retener la humedad natural de la piel. Por su parte, el ácido hialurónico refuerza la barrera cutánea y proporciona una hidratación prolongada. Esta combinación logra un acabado luminoso y saludable en la piel, sin dejar residuos.

Usuarios como Lisa y Vickie coinciden en que la crema “mantiene la piel hidratada sin ser grasosa” y que “se absorbe rápidamente dejando la piel suave y fresca”. Además, muchas reseñas destacan la facilidad de aplicación sobre la piel húmeda, justo después de la ducha, lo que potencia la absorción de sus ingredientes activos.