Gavin Newsom furioso con Trump por la falta de ayuda a las víctimas de los incendios de Los Ángeles: "Está abandonando a los estadounidenses"

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó fuertes críticas contra el presidente Donald Trump y los líderes del Congreso de Estados Unidos por no aprobar el paquete federal de ayuda solicitado para las víctimas de los incendios que arrasaron zonas de Los Ángeles en febrero pasado. Newsom aseguró que el gobierno federal “abandonó a los estadounidenses” afectados y denunció un trato desigual hacia los estados con mayoría demócrata.

Newsom exige respuestas al presidente y al Congreso de Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa en la tarde del miércoles, Newsom acusó directamente a Trump y al Congreso de ignorar la crisis que atraviesan miles de familias californianas afectadas por los incendios provocados.



“Necesitamos decir por qué el presidente de Estados Unidos y el Congreso se han negado a brindar ayuda a quienes fueron víctimas de este incendio”, dijo el gobernador. “Son 39 mil millones de dólares bloqueados durante meses, y el presidente no ha dicho una sola palabra”, agregó.

El mandatario estatal también reprochó que, mientras otros estados conservadores recibieron apoyo federal inmediato ante desastres naturales, California continúa esperando una respuesta.

El reclamo por los 40 mil millones de dólares prometidos para California

El gobernador recordó que el paquete de ayuda solicitado en febrero por un total de 40 mil millones de dólares incluía fondos para:

Vivienda e infraestructura dañada

Programas de desarrollo económico

Préstamos de bajo interés

Apoyo a trabajadores desplazados

Limpieza de maleza y manejo forestal

Créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos

“Solo pedimos el mismo trato que se les dio a los estados republicanos”, subrayó Newsom y agregó: “Apoyamos a Luisiana y Texas cuando lo necesitaron, pero hoy ellos nos dan la espalda”.

Críticas directas de Newsom a Donald Trump

A través de su cuenta personal en X, Newsom también criticó al presidente Trump: “Está abandonando a los estadounidenses mientras construye salones de baile y decora su oficina con oro. Es repugnante y descalificador”.