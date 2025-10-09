La demócrata Nancy Pelosi arremetió contra Donald Trump por su crítica al alcalde de Chicago: "No seas tan trastornado"

La tensión política volvió a escalar en Estados Unidos después de que la demócrata Nancy Pelosi le respondiera al presidente Donald Trump, quien este miércoles dijo que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, “deberían estar en la cárcel” por no proteger a los agentes de inmigración durante la operación “Midway Blitz”.

Trump apunta contra líderes de Illinois

Durante una publicación en Truth Social, el presidente Trump escribió: “¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!”

Sus palabras llegaron mientras más de 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas permanecen posicionados a pocos kilómetros de Chicago, a la espera de nuevas órdenes de despliegue en instalaciones de ICE y puntos de protesta.

El gobernador Pritzker no tardó en responder: “No retrocederé. Trump está pidiendo el arresto de representantes electos que intentan frenar su poder. Su administración está invadiendo nuestro estado con helicópteros y arrestando a funcionarios por hacer preguntas”.

Nancy Pelosi le contesta a Trump por sus críticas hacia Chicago

En una entrevista con CNN, Pelosi fue contundente ante los dichos del mandatario. “Señor presidente, honre el cargo que ocupa. No sea tan trastornado”, declaró la líder demócrata.

Pelosi calificó de “inaceptable” el tono del presidente y pidió que se concentre en resolver la crisis migratoria sin atacar a funcionarios locales.

Chicago, epicentro de la ofensiva migratoria en Estados Unidos

La llamada “Operación Midway Blitz” ya dejó más de 900 arrestos relacionados con inmigración en el área de Chicago.

Algunos puntos destacados de la situación: