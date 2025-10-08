La moderna cafetera que prepara café en minutos y Walmart ofrece en Estados Unidos

La moderna cafetera que prepara café en minutos y Walmart ofrece con una increíble oferta en su semana de descuentos en Estados Unidos

Ideal para los amantes del café, la Keurig K-Mini está en oferta durante los Walmart Deals del 7 al 12 de octubre.

Durante la esperada semana de descuentos Walmart Deals, que se extiende del 7 al 12 de octubre en todo Estados Unidos, una de las ofertas más destacadas llega de la mano de Keurig. Su modelo K-Mini Single Serve, una cafetera compacta y moderna, está disponible a un precio irresistible de 47.49 dólares, con un ahorro de más de 40 dólares sobre su valor original.

Walmart Deals ofrece en Estados Unidos una cafetera compacta y rápida

Con menos de cinco pulgadas de ancho y un acabado mate, la Keurig K-Mini se adapta fácilmente a cualquier cocina o espacio reducido. Su diseño minimalista y portátil la convierte en una opción ideal tanto para hogares pequeños como para oficinas o dormitorios. Además, su bandeja de goteo extraíble permite colocar tazas de viaje de hasta siete pulgadas, facilitando el uso diario.

Entre sus principales características:

  • Prepara entre 6 y 12 onzas por taza.

  • Apagado automático a los 90 segundos para ahorrar energía.

  • Compatible con las cápsulas Keurig K-Cup y el filtro reutilizable My K-Cup.

  • Almacenamiento interno del cable para mantener las encimeras ordenadas.

La cafetera en oferta en los Walmart Deals

Opiniones de los usuarios de Walmart

La K-Mini destaca por su funcionamiento rápido y sencillo. Solo es necesario llenar el depósito con agua, colocar la cápsula K-Cup favorita y presionar un botón. En cuestión de minutos, el café está listo. Los usuarios destacan su practicidad y el sabor suave que ofrece en cada preparación.

“Es elegante, ocupa muy poco espacio y hace una gran taza de café”, comentó una clienta en el sitio web de Walmart. Otro comprador añadió: “Lo que más me gusta es lo silenciosa que es. Ideal para quienes vivimos solos”.

Durante los Walmart Deals, la Keurig K-Mini puede adquirirse por solo 47.49 dólares, con envío gratuito y devoluciones sin costo hasta el 31 de enero.