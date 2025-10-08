Donald Trump apunta contra Chicago y asegura que Brandon Johnson y JB Pritzker deberían ir presos por no proteger a los agentes de ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó contra las autoridades de Chicago tras publicar un mensaje en el que acusó al alcalde, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, JB Pritzker, de “no proteger” a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En su mensaje, Trump escribió que ambos “deberían estar en prisión” por su manejo de la seguridad durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales en Broadview, un suburbio de Chicago.

Enfrentamientos y acusaciones cruzadas entre Trump y Chicago

El conflicto se intensificó durante el operativo federal “Midway Blitz”, que ya produjo más de 900 arrestos relacionados con temas migratorios en el área de Chicago. Las tensiones aumentaron luego de los choques entre manifestantes y agentes de ICE cerca de una instalación en Broadview. Ante los disturbios, la alcaldesa local, Katrina Thompson, decidió restringir los horarios de protesta para evitar nuevos incidentes.

Desde el gobierno estatal, el gobernador Pritzker acusó a la administración Trump de haber actuado con “premeditación” y de provocar el conflicto para justificar el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad. Tanto Illinois como Chicago presentaron una demanda conjunta para detener esa medida, que calificaron de inconstitucional.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

Chicago, otra vez en el centro del debate migratorio

La decisión del alcalde Johnson de declarar a Chicago una “zona libre de ICE”, que prohíbe las operaciones migratorias en propiedades municipales, fue duramente criticada por la Casa Blanca. Desde Washington, calificaron la medida como “una traición repugnante” y defendieron la necesidad de proteger a los agentes federales.

Por su parte, funcionarios de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional culparon a los líderes locales de haber permitido la escalada de violencia y de poner en riesgo a los oficiales.

Las declaraciones del presidente se producen en un momento de fuerte polarización en torno a la política migratoria. Mientras la Casa Blanca insiste en reforzar las medidas de control y seguridad, varios estados se resisten al enfoque federal.