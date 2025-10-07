Video: ciudadanos estadounidenses ayudan a un migrante a escapar del brutal ataque de agentes del ICE en Chicago Sam Hassan

Un video viral desató indignación en redes sociales luego de mostrar el momento en que ciudadanos estadounidenses intervinieron para ayudar a un migrante a escapar de un brutal ataque de agentes del ICE en Chicago. Las imágenes se viralizaron en internet, generando fuertes cuestionamientos sobre el accionar de los oficiales y la legalidad del operativo.

Vecinos de Chicago enfrentan a agentes del ICE para evitar un posible secuestro

En el video compartido por Pablo Manríquez, editor de Migrant Insider, se observa cómo dos hombres que parecían ser agentes del ICE intentan detener por la fuerza a un individuo en la esquina de 63rd y Kostner Ave, en el área de West Lawn, al suroeste de Chicago.

“Los residentes de Windy City echan a agentes de inmigración para salvar a un hombre en medio de un secuestro”, escribió Manríquez en X (ex Twitter).

Según CBS News, las imágenes, grabadas por Sam Hassan, dueño del taller Maxcare Auto Shield, muestran a los presuntos agentes bloqueando la calle y sujetando al migrante.

“Lo estaban empujando contra el auto. Ambos intentaban dominarlo y tirarlo al suelo”, contó Hassan al medio.

Pocos segundos después, vecinos del lugar corren hacia la escena gritando para que los oficiales detengan la agresión.

“Todo el vecindario salió a apoyar a este hombre, y a detener lo que pasaba”, agregó Hassan. El video viral muestra también cómo el hombre logra zafarse, arroja una radio hacia un transeúnte y finalmente queda libre, mientras los agentes se retiran del sitio.

SOUTHSIDE CHICAGO — Windy City residents run off immigration agents to save a man mid-abduction at 63rd and Kostner Ave. pic.twitter.com/rhNnQ0TSLr — Pablo Manríquez (@PabloReports) October 5, 2025

Dudas sobre la actuación de los agentes y falta de identificación

De acuerdo con declaraciones recogidas por CBS Chicago, el profesor Arthur Lurigio, experto en criminología de la Universidad Loyola, sostuvo que los oficiales “podrían no haber tenido base legal para el arresto” y que fueron “cuestionados en el lugar”. Lurigio añadió que uno de ellos estaba vestido de civil y sin insignias, algo que calificó de “grave”, pues “nunca debería ser un misterio quién está privando a alguien de su libertad”.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de información sobre el operativo ni explicó por qué el hombre fue liberado.