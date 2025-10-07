Jamie Lee Curtis reacciona al inesperado robo de un dinosaurio en California: el caso terminó con una sorpresa

El robo de un peculiar dinosaurio de fibra de vidrio generó asombro y curiosidad en California. La figura, llamada Claire, formaba parte de una gasolinera Sinclair en el vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. El hecho captó tanta atención que incluso la actriz Jamie Lee Curtis reaccionó en redes sociales, expresando su indignación ante el insólito episodio que finalmente tuvo un inesperado desenlace.

El curioso robo del dinosaurio que sorprendió a Los Ángeles

Claire, un dinosaurio de casi cuatro pies de altura y unas 50 libras de peso, fue sustraído la semana pasada de la gasolinera ubicada sobre San Vicente Boulevard. Las cámaras de seguridad registraron cómo una persona utilizó herramientas eléctricas para desprender la figura y cargarla en una camioneta blanca que se detuvo junto a los surtidores antes de desaparecer del lugar.

Días después, el empleado de la estación se llevó una grata sorpresa al llegar temprano a su turno: el dinosaurio había regresado. La figura fue dejada envuelta en una tela, junto a una nota que decía: “Lo siento por robar. ¡Por favor no me denuncien!”. Según las grabaciones más recientes, el vehículo sospechoso volvió al sitio durante la madrugada, cuando el negocio se encontraba cerrado.

Jamie Lee Curtis se suma a la historia y el final feliz del caso

La desaparición de Claire no pasó desapercibida entre los residentes de California. La actriz Jamie Lee Curtis compartió un video del robo en su cuenta de Instagram y escribió un mensaje directo al responsable: “¿De verdad? ¿Necesitabas robar al dinosaurio frente a la gasolinera? No está bien, amigo. No está bien”.

Aunque la Policía de Los Ángeles no reportó arrestos, el caso cerró con alivio y una dosis de humor. Algunos vecinos se acercaron al lugar con flores y mensajes para celebrar el regreso de la icónica figura. Desde la década de 1930, los dinosaurios forman parte de la identidad publicitaria de Sinclair, cuyo Apatosaurus sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de la marca en Estados Unidos.