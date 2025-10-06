Esta es la razón por la que todos quieren estudiar en las universidades estatales de Florida y Ron DeSantis lo sabe bien

El Gobierno de Florida celebró que el estado ocupa nuevamente el primer puesto en educación superior, según U.S. News & World Report. Desde hace 10 años, Florida se mantiene como líder nacional en calidad académica, debido a sus bajos costos y eficiencia universitaria. El gobernador Ron DeSantis destacó con entusiasmo el logro en un comunicado oficial.

Florida tiene el primer puesto en educación superior

El Gobierno de Florida confirmó que el estado continúa en el primer lugar en educación superior por ofrecer las mejores universidades con las matrículas más bajas de Estados Unidos.

Además, ocupa el primer lugar en graduaciones desde hace cuatro años y en la proporción de estudiantes que finalizan sin deuda.

“Florida ha mantenido el primer lugar durante diez años y aún tenemos mucho por lograr”, dijo Ron DeSantis en el comunicado oficial, al resaltar que más del 75 % de los jóvenes termina sus estudios sin préstamos.

El informe también destacó que siete universidades públicas de Florida se encuentran entre las 100 mejores del país, una cifra récord que ubica al estado entre los dos principales con más instituciones de alto nivel académico.

Las universidades de Florida se consolidan entre las mejores de Estados Unidos

Entre las instituciones más destacadas figura la Universidad de Florida, que ocupa el séptimo lugar entre las universidades públicas y la número uno en el país por graduar estudiantes a tiempo con el menor costo posible.

La Universidad Estatal de Florida avanzó al puesto 21, mientras que la Universidad Internacional de Florida fue reconocida como la número uno en movilidad económica ascendente.

También sobresalen la Universidad del Sur de Florida, posicionada entre las más innovadoras, la Universidad Agrónoma y Mecánica de Florida, líder entre las universidades públicas históricamente afroamericanas, y la Universidad Politécnica de Florida, que se mantiene como la mejor universidad regional pública del sur del país.

El Gobierno de Florida enfatizó que este logro demuestra que la educación superior de calidad puede ser accesible y que el compromiso del estado con sus estudiantes sigue siendo una prioridad.