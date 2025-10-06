Periodista latino que cubría las redadas de ICE fue deportado desde Louisiana a El Salvador: "No pudimos ganarle a Goliat"

El periodista salvadoreño Mario Guevara fue deportado el viernes pasado desde Louisiana hacia su país natal, tras más de dos décadas de residencia en Estados Unidos. Guevara, conocido por su cobertura de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), contó a CNN que llegó a El Salvador “con los ánimos bajos” y “humillado”, luego de dejar atrás a su familia y la vida que había construido durante 22 años en suelo estadounidense.

La detención en Georgia y el proceso que terminó con su deportación

El caso de Guevara comenzó en junio, cuando fue arrestado mientras cubría una protesta contra el presidente, Donald Trump, en Atlanta, Georgia. Según relató, los agentes lo acusaron de transitar por una vía indebida, obstruir a las autoridades y participar en una reunión ilegal. Aunque los cargos fueron desestimados en julio, el periodista permaneció bajo custodia del ICE en un centro de detención de Louisiana.

De acuerdo con Guevara y sus abogados, él contaba con permiso para vivir y trabajar en el país, pero su deportación fue ordenada por la Junta de Apelaciones de Inmigración debido a una solicitud de estatus legal rechazada en 2012. La semana pasada, una corte federal de apelaciones denegó su última petición de emergencia y el viernes fue trasladado en un vuelo hacia El Salvador.

“No pudimos ganarle a Goliat, lastimosamente”, expresó Guevara en declaraciones a CNN, al referirse a la batalla legal que no logró revertir. Pese a la defensa de sus representantes, la Casa Blanca sostuvo en un comunicado que la deportación se produjo porque el periodista era un inmigrante indocumentado con una orden judicial activa desde 2012.

Guevara denuncia represalias por su trabajo periodístico

Desde El Salvador, Guevara afirmó que su expulsión fue una represalia por su labor informativa sobre las redadas del ICE y otros temas migratorios. “Las mismas historias que yo había cubierto durante tanto tiempo me tocó vivirlas en carne propia”, comentó al programa Mirador Mundial.

El periodista señaló que las autoridades de su país lo recibieron con respeto y que intentará “comenzar de cero” mediante su espacio Noticias MG, un proyecto que seguirá difundiendo información sobre temas migratorios en plataformas digitales.

A pesar del golpe personal, Guevara mantiene la esperanza de reconstruir su vida fuera de Estados Unidos. “Las autoridades de El Salvador me hicieron sentir como en casa. Eso me da esperanza para empezar otra vez y hacer mejor las cosas”, dijo. Organizaciones de derechos humanos consideran su caso un símbolo de la política migratoria impulsada por Trump y sus repercusiones sobre los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos.