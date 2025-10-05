Malas noticias para inmigrantes: Apple se pone del lado de Trump y elimina una aplicación para advertir sobre la presencia de ICE

Apple volvió a colocarse en el centro del debate migratorio en Estados Unidos tras retirar de su App Store la aplicación ICEBlock, una herramienta utilizada para alertar de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión llegó después de fuertes presiones de la fiscal general Pam Bondi y en medio de la controversia generada por la dura política de aplicación de leyes migratorias bajo la administración de Donald Trump.

La presión del gobierno a Apple

El anuncio de la eliminación se dio el jueves por la noche y alcanzó a ICEBlock y a otras plataformas similares que permitían a los usuarios reportar avistamientos de agentes de ICE de manera anónima.

Según Apple, la decisión respondió a advertencias de las fuerzas del orden, que alertaron sobre los riesgos de seguridad que implicaba mantener estas aplicaciones disponibles. “Creamos la App Store para que sea un lugar seguro y confiable para descubrir aplicaciones”, señaló la compañía en un comunicado, justificando que la información proporcionada por autoridades federales motivó la medida.

Desde el gobierno, Bondi celebró públicamente la decisión y afirmó que aplicaciones como ICEBlock ponen en riesgo a los agentes federales “simplemente por hacer su trabajo”. La fiscal subrayó que el Departamento de Justicia continuará tomando acciones para garantizar la seguridad de quienes aplican la ley migratoria en las calles.

Un caso marcado por la violencia

El debate se intensificó tras conocerse que un hombre armado, identificado como Joshua Jahn, había buscado aplicaciones para rastrear la ubicación de agentes del ICE antes de atacar una instalación en Dallas.

El hecho dejó dos migrantes muertos y un tercero herido, además del suicidio del agresor. El FBI indicó que casos como este reforzaron los llamados de las autoridades a retirar apps que pudieran facilitar agresiones contra personal de seguridad.

La eliminación de ICEBlock tuvo un efecto inmediato entre comunidades migrantes que la habían descargado más de un millón de veces desde su lanzamiento. Según datos de Appfigures, la app alcanzó un pico de 114,000 descargas en un solo día, impulsada por la cobertura mediática que recibió a inicios de julio.

Su principal función consistía en notificar a los usuarios, en un radio de cinco millas, sobre la presencia de agentes migratorios, sin exponer datos personales de estos.

Con la desaparición de esta herramienta, las organizaciones de defensa de migrantes advierten que se debilita una red de alerta ciudadana que servía para reducir riesgos durante redadas. Para los críticos de Trump, la medida es una muestra de cómo la presión gubernamental logró inclinar a una de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo hacia una política de mano dura en materia migratoria.