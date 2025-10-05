El esperado festival de otoño en California que combina el aire frío de la montaña, platillos de temporada y un mercado local

El festival cuenta con decenas de actividades y opciones de comida de temporada.

En South Lake Tahoe, rodeado de montañas que en octubre pintan sus árboles de tonos rojos y dorados, se celebra uno de los eventos más pintorescos de la temporada: el Meyers Mountain Fall Festival. Este encuentro comunitario reúne a familias, viajeros y locales en un ambiente que encapsula lo mejor del otoño clásico: aire fresco de montaña, calabazas por doquier y el sabor de la cocina casera en cada rincón.

Un festival con esencia otoñal

El Meyers Mountain Fall Festival ha sabido posicionarse como una celebración que va más allá de lo turístico. Su encanto radica en que combina actividades sencillas y auténticas: desde un pumpkin patch para escoger calabazas, hasta concursos de pasteles que huelen a hogar y tradición. A ello se suma un mercado local con productos artesanales, que refuerza el carácter comunitario del evento.

Lo que hace especial al Meyers Mountain Fall Festival:

El entorno montañoso y los colores del follaje en pleno cambio.

Puestos de calabazas ideales para toda la familia.

Concursos de pasteles que rescatan recetas caseras.

Un mercado de productores y artesanos locales.

El aire frío de la montaña, que marca la llegada del otoño en California.

Un ambiente que conecta con la temporada

Quienes acuden al festival encuentran algo más que actividades: se trata de vivir un ambiente en el que la temporada otoñal se siente en cada detalle. Los aromas de sidra caliente y canela se mezclan con el sonido de la música en vivo, mientras los visitantes recorren los puestos en busca de artesanías y platillos caseros.

El festival logra que tanto residentes como turistas experimenten esa atmósfera de convivencia que define a las pequeñas comunidades de montaña.

Qué más disfrutar en South Lake Tahoe

Quienes visitan el Meyers Mountain Fall Festival pueden aprovechar para conocer algunos de los atractivos más emblemáticos de la zona: