Megaoperativo del ICE en Dallas: una redada en un club de striptease termina con 41 detenidos

Una operación liderada por HSI contra el tráfico sexual criminal en un club de striptease del área de Dallas resulta en 41 arrestos. U.S. Immigration and Customs Enforcement

Un megaoperativo del ICE en Dallas dejó al descubierto un caso que mezcla migración ilegal y presunto tráfico de personas. Agentes federales irrumpieron en un club de striptease y el saldo de la redada fue de 41 detenidos, además de la incautación de dinero y documentos clave para la investigación.

Redada en un club de striptease en Dallas: 41 detenidos y 30,000 dólares incautados

Según reportó CBS News, la redada ocurrió el 27 de septiembre en el local Chicas Bonitas Cabaret, ubicado en Harry Hines Boulevard, al noroeste de Dallas. El ICE confirmó que 29 de los arrestados trabajaban sin autorización.

Durante la operación, se confiscaron 30,000 dólares en efectivo y registros relacionados con presunto tráfico de personas.

“HSI Dallas está comprometido a erradicar la vil plaga del tráfico sexual de nuestras comunidades locales”, firmó Travis Pickard, agente especial a cargo de HSI Dallas.

Migrantes detenidos con antecedentes penales detenidos en la redada

El megaoperativo también reveló que varios migrantes arrestados tenían antecedentes. Entre ellos:

Juan Carlos Salas Medina , con 10 ingresos ilegales a Estados Unidos y condenas por asalto agravado, posesión de drogas y DUI.

Julios Cesar Martinez , 47 años, con tres condenas por asalto y DUI.

Victor Manuel Manzano-Ramirez , 47 años, con antecedentes de DUI e ingresos ilegales previos.

Gustavo Rojas-Garda , 44 años, con DUI.

Genaro Diaz-Perez, 44 años, con delitos relacionados con prostitución.

Fotografías compartidas por el ICE de los detenidos. ICE

El operativo fue coordinado por HSI, ICE, la policía de Dallas, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el IRS. Las autoridades anunciaron que la investigación sigue en curso.