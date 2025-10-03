Esta es la fragancia del otoño en Estados Unidos: Es de Paco Rabanne y Walmart la tiene de oferta a 59 dólares
Esta fragancia icónica de Paco Rabanne, uno de los perfumes femeninos más populares, está disponible en Walmart a 59 dólares, con un descuento que supera los 50 dólares sobre su precio regular.
El otoño en Estados Unidos tiene aroma propio. Se trata de Lady Million de Paco Rabanne, un perfume que marcó tendencia desde su lanzamiento en 2010 y que hoy aparece en Walmart con una oferta especial a 59 dólares. Con un precio habitual que supera los 100 dólares, este superdescuento resulta atractivo para quienes buscan un clásico femenino de alta gama a menor costo.
¿Cuál es la fragancia de Paco Rabanne que está de oferta en Walmart?
La fragancia Lady Million de Paco Rabanne es un Eau de Parfum de 1.7 oz que combina notas frutales y florales con un fondo cálido de miel blanca, pachulí y ámbar.
Según la base de datos especializada Fragrantica, pertenece a la familia olfativa floral frutal y fue creada por Anne Flipo, Beatrice Piquet, Dominique Ropion y Bruno Jovanovic.
Los acordes principales que la definen incluyen:
-
floral blanco
-
dulce
-
cítrico
-
afrutado
-
amielado
-
pachulí
-
ámbar
-
toques animálicos
En la tienda de Walmart, el producto alcanza 4.7 estrellas sobre 5, lo que refleja la buena recepción de las usuarias en Estados Unidos.
Un clásico femenino a precio reducido para este otoño 2025
La versión en promoción se encuentra a 59.95 dólares, cuando su precio original ronda los 114 dólares. Además, Walmart incluye envío gratis y devoluciones sin costo en 31 días, lo que facilita la compra en línea.
Lady Million de Paco Rabanne es una opción elegante y versátil, pensada para mujeres que buscan un perfume llamativo y duradero en esta temporada de otoño en Estados Unidos.