Duro golpe contra RonDeSantis: Condados de Florida demandan al gobernador por una ley que afectaría a territorios afectados por huracanes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha vuelto a colocarse en el “ojo del huracán” luego de que diversos condados y municipios del estado interpusieron una demanda en su contra, cuestionando una legislación que, según ellos, limita de manera indebida su capacidad de gobernar y atender necesidades locales en contextos de vulnerabilidad: la polémica regla SB 180.

Los condados que llevaron la demanda

De acuerdo con el medio Florida Phoenix, entre los demandantes se encuentran Orange County, Windermere, Deltona y Edgewater, además de una veintena de localidades más que se sumaron a la acción colectiva.

En total, son alrededor de 25 jurisdicciones las que llevaron la queja ante la corte del condado de Leon, buscando que se declare inconstitucional la ley que motivó la disputa.

La demanda apunta directamente a la SB 180, una norma firmada por DeSantis que, en opinión de los condados, vulnera derechos de autogobierno reconocidos en la Constitución de Florida. Aunque en esta primera fase los gobiernos locales se concentran en cuestionar la intromisión del estado en sus competencias, el trasfondo político de la medida también comienza a generar tensiones en el escenario público.

Qué establece la SB 180 y por qué genera oposición

De acuerdo con Florida Phoenix, la SB 180 congela cualquier cambio en normas de planificación y crecimiento urbano hasta el 1 de octubre de 2027. Esto significa que condados y ciudades no pueden aprobar nuevas regulaciones sobre desarrollo o uso de suelo durante ese periodo, aunque enfrenten necesidades urgentes relacionadas con infraestructura, reconstrucción o gestión de desastres naturales.

Los gobiernos locales alegan que esta disposición impide reaccionar con rapidez en territorios afectados por huracanes u otros fenómenos climáticos. Según Click Orlando, al limitar la capacidad de decisión de las comunidades, la ley pone en riesgo proyectos de recuperación y adaptación en zonas que requieren acciones inmediatas para proteger a sus habitantes.

Además, la demanda sostiene que la SB 180 contiene un lenguaje ambiguo que amplía de forma desmedida la autoridad estatal a costa de la autonomía municipal. Expertos en derecho citados por Florida Phoenix subrayan que la norma podría violar el principio de “home-rule”, que garantiza a las ciudades y condados de Florida el derecho a legislar en asuntos locales siempre que no contradigan la Constitución ni las leyes generales.

Un conflicto con fuertes implicaciones

El choque entre los condados y el gobernador DeSantis no solo representa una batalla legal, sino también un pulso político sobre la manera en que Florida enfrentará su futuro. La resolución del caso marcará un precedente clave para la relación entre el poder estatal y las autoridades locales, especialmente en un estado expuesto a huracanes y otros desastres naturales.

Según Florida Phoenix, si la SB 180 se mantiene vigente, las comunidades podrían quedar atadas de manos en momentos críticos, abriendo un debate nacional sobre la capacidad de respuesta local frente a emergencias climáticas.