JB Pritzker le exige al pueblo que grabe en video cualquier encuentro con agentes del ICE como respuesta de la militarización de Illinois

El gobernador JB Pritzker advirtió que la administración de Donald Trump busca el despliegue de 100 soldados militares en Illinois. Según reveló, el DHS envió un memorando al Departamento de Defensa solicitando tropas con el objetivo de que protejan a los agentes del ICE y sus instalaciones en medio de las crecientes tensiones por las detenciones de inmigrantes en Chicago.

¿Por qué JB Pritzker le pide al pueblo que grabe en video los encuentros con agentes del ICE?

El gobernador de Illinois estuvo acompañado por el alcalde de Chicago Brandon Johnson y el fiscal general Kwame Raoul, quienes coincidieron en que la medida de militarización tiene un trasfondo político. Johnson definió la presencia de agentes armados en el centro de Chicago como “un espectáculo que no tiene nada que ver con la seguridad pública”.

Según el Chicago Sun-Times, Pritzker instó a la población a usar sus teléfonos como una herramienta de defensa cívica. Les pidió grabar en video cualquier encuentro con agentes del ICE y compartir el material en redes sociales para visibilizar lo que ocurre en las calles de Chicago.

El gobernador sostuvo que la ciudadanía tiene un papel clave frente a lo que definió como una “ocupación injustificada”.

Al mismo tiempo, dejó en claro que su gobierno no descarta llevar el tema a los tribunales. Señaló que, en caso de que los soldados militares lleguen a Illinois, se activará una estrategia legal similar a la emprendida por otros estados que ya cuestionaron estos despliegues.

¿Por qué el DHS quiere enviar 100 soldados militares a Illinois?

Según informó el Chicago Sun-Times, Pritzker aseguró que la Guardia Nacional de Illinois recibió un documento donde el DHS plantea la necesidad de tener a su servicio 100 soldados militares.

El gobernador sostuvo que el argumento federal es la seguridad de los agentes del ICE, aunque remarcó que “nada de lo que Trump está haciendo vuelve a Illinois más seguro”.

El anuncio se produjo tras un fin de semana marcado por enfrentamientos en Broadview, donde se registraron arrestos y acusaciones de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas.

De acuerdo con Pritzker, el operativo responde más a un intento de “normalizar la militarización de nuestras ciudades” que a una verdadera necesidad de resguardo.