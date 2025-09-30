La biblioteca presidencial de Donald Trump podría incluir un hotel: Se hará en terrenos millonarios del Miami-Dade College y Ron DeSantis lo sabe

El gobernador Ron DeSantis y su gabinete serán los encargados de una votación clave. Europa Press

La posible biblioteca presidencial de Donald Trump en Miami está envuelta en secretismo y fuertes cuestionamientos. De acuerdo con información de Miami Herald, el plan busca instalarla en “terrenos privilegiados” del Miami-Dade College, en Florida, y se habla de la posibilidad de construir un hotel a su lado. El gobernador Ron DeSantis y su gabinete serán los encargados de una votación clave que ya genera tensión en el estado.

¿Qué decidió el Miami-Dade College sobre los terrenos millonarios que le cederá a Trump?

La Junta de Fideicomisarios del Miami-Dade College aprobó ceder el terreno al estado en una sesión especial sin debate ni comentarios públicos.

Según confirmó Miami Herald, incluso la propia presidenta de la institución, Madeline Pumariega, admitió que no tenía certeza de lo que se buscaba hacer con el espacio ubicado junto a la Freedom Tower.

El predio está valorado en 67 millones de dólares por el tasador local, aunque desarrolladores privados aseguran que podría alcanzar hasta 300 millones en el mercado. El acuerdo establece que la fundación de Trump debe comenzar las obras en un plazo máximo de cinco años.

Secretismo, hotel y protestas: así avanza la biblioteca presidencial de Donald Trump

La posibilidad de sumar un hotel a la biblioteca presidencial de Donald Trump es lo que más ha sorprendido.

“Nunca he escuchado que un hotel comercial se vincule con una biblioteca presidencial”, señaló Benjamin Hufbauer, académico de la Universidad de Louisville.

La votación de DeSantis y su gabinete ocurre bajo fuertes críticas por la misteriosa rapidez del proceso, ya que no se ofreció espacio para comentarios ciudadanos y tampoco se han revelado documentos sobre posibles beneficios para el colegio

Mientras algunos defienden el impacto económico que podría traer, líderes locales como el expresidente del Miami-Dade College, Eduardo J. Padrón, calificaron la decisión de “inimaginable”. Además, el profesor retirado Marvin Dunn organizó una protesta frente a la Freedom Tower y aseguró que el terreno “no debe regalarse a ningún político”.

El presidente Trump aún no confirma públicamente si aceptará el terreno del Miami-Dade College como sede principal de su biblioteca presidencial.