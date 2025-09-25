El moderno calentador que se vincula a asistentes de voz que Walmart oferta en Estados Unidos por menos de 70 dólares

Este producto cuenta con decenas de reseñas positivas por parte de otros consumidores.

Mantener un ambiente cálido en casa ya no significa gastar demasiado ni depender de aparatos complicados. Walmart ha puesto al alcance de sus clientes el Midea 1500W 30" Smart Tower Space Heater, un moderno calentador que combina diseño, tecnología inteligente y compatibilidad con asistentes de voz, todo por un precio accesible de menos de 70 dólares.

Tecnología y comodidad en un solo dispositivo

Este calentador destaca por su conectividad. De acuerdo con Walmart, el modelo puede enlazarse a la aplicación Smart Home, lo que permite controlarlo desde el celular, y además acepta comandos de voz mediante Amazon Alexa y Google Home.

Este calentador es ideal para todo tipo de espacios. Walmart

Esto significa que los usuarios pueden encenderlo, apagarlo o ajustar la temperatura sin necesidad de levantarse del sillón.

Su diseño en torre de 30 pulgadas lo hace ideal para salas, oficinas o habitaciones, ya que distribuye el calor de forma uniforme en el espacio. Además, cuenta con diferentes modos de funcionamiento y niveles de potencia, lo que lo convierte en una opción versátil para climas cambiantes o para quienes buscan un consumo energético más eficiente.

Características destacadas del Midea Smart Heater

Potencia de 1500W para calentar espacios medianos de forma rápida.

Conectividad con la app Smart Home y compatibilidad con Alexa y Google Home.

Diseño en torre de 30 pulgadas , moderno y compacto.

Control remoto incluido para mayor comodidad.

Precio accesible de $69.99 en Walmart.

Los usuarios que lo han adquirido destacan la facilidad de configuración y el confort que ofrece poder integrarlo a sistemas de hogar inteligente. La posibilidad de manejarlo con la voz lo coloca un paso adelante frente a los calentadores tradicionales, ofreciendo modernidad sin sacrificar accesibilidad.

Por menos de 70 dólares, el Midea Smart Tower Space Heater se convierte en una opción atractiva para quienes buscan un dispositivo eficiente, práctico y compatible con las tendencias actuales de domótica. Disponible en Walmart, representa una solución moderna para mantener la calidez del hogar con un toque tecnológico.