Uno de los cruceros más grandes tendrá puerto en Miami: ofrecen itinerarios de 4 a 8 noches y 10 tipos de camarotes

Una línea de cruceros anunció que uno de sus barcos más grandes tendrá puerto en Miami: ofrecen itinerarios de 4 a 8 noches a una y 10 tipos de camarotes Margaritaville at Sea

La línea de cruceros Margaritaville at Sea anunció que su barco más grande hasta la fecha, el Beachcomber, tendrá como base el puerto de Miami, en Estados Unidos, a partir de 2027. El navío ofrecerá viajes de 4 a 8 noches hacia destinos del Caribe Oriental y Meridional, con foco en una experiencia de lujo y el descanso para unas vacaciones completas desde Florida.

¿Qué ofrecerá el Beachcomber desde PortMiami?

Según informó Margaritaville at Sea, el Beachcomber permitirá reservar itinerarios hacia St. Maarten, St. Thomas, San Juan y la costa norte de República Dominicana, además de paradas en Bahamas, Aruba, Bonaire y Curazao.

Con más de 100.000 toneladas brutas, el navío se posiciona como uno de los barcos más grandes de la compañía y contará con 10 tipos de camarotes, 15 espacios de entretenimiento y áreas renovadas para garantizar el confort de los pasajeros.

Beachcomber Margaritaville at Sea

“La llegada de Beachcomber a PortMiami es el próximo gran capítulo en nuestro crecimiento, ofreciendo a los huéspedes mayor accesibilidad, más horizontes por descubrir y más tiempo para relajarse”, destacó Christopher Ivy, CEO de la compañía.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade habla sobre el Beachcomber

El puerto de Miami, considerado la “Capital Mundial de los Cruceros”, mueve más de siete millones de pasajeros al año y se consolida como el punto estratégico para estas nuevas rutas. Para los viajeros, embarcar en la ciudad permitirá acceder con facilidad desde los principales aeropuertos de Estados Unidos e internacionales.

“Miami-Dade siempre ha sido una puerta de entrada al mundo, dando la bienvenida a visitantes de todos los rincones y enviando a viajeros a nuevos horizontes”, detalló la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“Con el Beachcomber de Margaritaville at Sea ahora con puerto base en PortMiami, nos enorgullece continuar esa tradición conectando a nuestra comunidad y a nuestros huéspedes con destinos aún más inolvidables en todo el Caribe”, concluyó.