ICE busca a un migrante ilegal que es "pura maldad": Está acusado de estrangular a un bebé con este perturbador objeto

Según información del DHS, se trata de un inmigrante ilegal que fue arrestado previamente por conducción imprudente en 2024. ICE / DHS

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos emitió una orden de detención contra un indocumentado acusado de un hecho descrito por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como “pura maldad”. El hombre, identificado como Álvaro Mejía-Ayala, enfrenta cargos por estrangular a su hermana, una bebé, con un cable de cargador.

ICE emitió un orden de detención contra el indocumentado acusado de estrangular a una bebé

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la menor fue encontrada inconsciente en el condado de Loudoun, Virginia, con un cable blanco alrededor del cuello. La niña continúa en estado crítico tras la agresión.

“Qué clase de monstruo enfermo estrangula a una indefensa e inocente bebé con un cable de cargador. Este barbarismo no tiene lugar en Estados Unidos”, expresó Tricia McLaughlin, secretaria del DHS, en el comunicado oficial.

Además, ICE informó que interpuso una orden de detención para impedir que el acusado quede libre en territorio estadounidense.

El historial del hombre señalado por ICE como “pura maldad”

De acuerdo con los registros, Mejía-Ayala, originario de El Salvador, llegó a Estados Unidos en 2016 con su familia y fue liberado durante la administración de Barack Obama.

PURE EVIL: This criminal illegal alien STRANGLED AN INFANT with a charging cable.@ICEgov lodged a detainer for this monster charged in the strangulation of his infant sister in Loudoun County, Virginia.



We pray for this precious baby girl, who is in critical condition.… pic.twitter.com/BEc4HzYVe4 — Homeland Security (@DHSgov) September 23, 2025

En 2024 había sido arrestado por conducción imprudente y, posteriormente, el gobierno de Joe Biden desestimó su caso migratorio, lo que le permitió permanecer en el país sin documentos.

El DHS señaló que el hombre enfrenta actualmente cargos criminales en Virginia y recalcó que el presidente Donald Trump junto a Kristi Noem “han sido claros: los criminales ilegales no son bienvenidos en Estados Unidos”.