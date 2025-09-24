Duro golpe contra Trump en California: Nueva ley impide que agentes de ICE accedan a información de estas personas

Un nuevo capítulo en la interminable disputa en temas migratorios entre California y el Gobierno de los Estados Unidos se ha abierto luego de que la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, aprobara una moción que limita el acceso de los agentes de inmigración a datos de automovilistas.

California aprueba ley local que limita a ICE en Estados Unidos

De acuerdo con Los Angeles Times, los supervisores establecieron restricciones claras para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueda consultar directamente las bases de datos locales con información de conductores, esto con la finalidad de fortalecer la privacidad de los residentes

La moción fue presentada por las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl, quienes enfatizaron la necesidad de proteger a las comunidades inmigrantes frente a políticas federales más agresivas.

Según el mismo medio, la medida se fundamenta en la preocupación de que los registros de tránsito, creados para fines administrativos, se estén usando para ubicar a personas indocumentadas. La intención, señalaron las autoridades, es separar las funciones civiles de la persecución migratoria.

Tras la divulgación de la moción, organizaciones defensoras de derechos civiles señalaron que este cambio representa un avance para restablecer la confianza en las instituciones locales. En particular, revelaron que muchas familias inmigrantes han dejado de acudir a trámites o servicios por miedo a que su información termine en manos de ICE.

Supervisores refuerzan protección de datos frente a leyes de inmigración

La moción también ordena a las agencias del condado revisar convenios existentes con autoridades federales y garantizar que los datos recabados a través de programas de licencias de conducir no se utilicen con fines migratorios. Esto incluye la revisión de protocolos de intercambio de información que históricamente habían sido compartidos de manera rutinaria.

Según declaraciones recogidas por Univisión Noticias, la decisión responde a un llamado de organizaciones comunitarias que denunciaban deportaciones derivadas de la entrega de datos personales. Al cortar este canal de información, Los Ángeles pretende reducir el riesgo de que las autoridades federales usen herramientas locales para reforzar redadas.

De acuerdo con expertos en políticas públicas, este tipo de medidas no solo protege la privacidad de los residentes, sino que también envía un mensaje político respecto a que los gobiernos locales en California están dispuestos a confrontar las políticas migratorias impulsadas desde Washington.

La aprobación de esta medida se suma a la serie de disputas legales entre California y el gobierno federal en materia de inmigración. El estado ha impulsado en los últimos meses diversas leyes que chocan con las prioridades de Washington, consolidando a California como uno de los principales bastiones de resistencia frente a políticas que afectan a las comunidades inmigrantes.