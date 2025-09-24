Donald Trump lanza una dura advertencia en la ONU por la inmigración ilegal en los Estados Unidos

Donald Trump volvió recargado a la Asamblea General de la ONU con un discurso potente. Lo hizo bajo la mirada de más de 150 líderes mundiales con fuertes cuestionamientos ante la postura de la ONU, según su punto de vista, en temas relacionados directamente con la inmigración ilegal. Además, el presidente de los Estados Unidos se atribuyó logros propios y arremetió contra el multilateralismo, los gobiernos europeos, los países que reconocieron a Palestina y las iniciativas ambientales.

Trump lanza duras críticas en la Asamblea General de la ONU

Donald Trump acusó a la ONU de gastar “cientos de millones de dólares” en apoyo a migrantes que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, calificando la medida como “totalmente inaceptable”. “La ONU debe detener invasiones, no financiarlas”, dijo el mandatario.

¿Qué dijo puntualmente Donald Trump? "La ONU -dijo- está creando nuevos problemas, el mejor ejemplo es el asunto político número uno de nuestro tiempo, la inmigración descontrolada (...) La ONU está financiando el asalto a países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó 372 millones de dólares para dar asistencia en metálico a 624.000 inmigrantes en su viaje a Estados Unidos... Ha provisto de comida, refugio, transporte y tarjetas de débito a los extranjeros ilegales".

De esta manera, Donald Trump defendió sus políticas en la frontera sur, describiéndolas como “un acto humanitario” al asegurar que al detener y deportar migrantes, se redujo el flujo de personas que arriesgaban sus vidas en condiciones extremas.

El presidente extendió sus críticas a Europa, señalando que sus políticas de fronteras abiertas conducen a un colapso social. “Es un experimento fallido. Sus países van a ir al infierno si no actúan”, advirtió.