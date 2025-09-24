Chef mexicano que vivió más de 30 años en Estados Unidos vuelve a su país natal: "Me siento en paz"

El chef Mario Carrera, originario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, decidió regresar a México tras más de tres décadas en Estados Unidos. Con 54 años, asegura que fue la mejor elección de su vida, pues ahora disfruta de la tranquilidad de su tierra natal después de años de lucha como inmigrante indocumentado y de enfrentar el temor constante a las redadas migratorias.

La vida de un inmigrante entre dos países

Mario vivió dos periodos distintos en Estados Unidos: el primero, en 1990, cuando entró sin mayores complicaciones, y el segundo en 2006, cuando tuvo que intentar cruzar la frontera varias veces y fue detenido por agentes migratorios en tres ocasiones antes de lograr entrar escondido en una furgoneta. En entrevista con CNN, contó que, aunque abogados le recomendaron no regularizar su estatus por lo complicado que sería, nunca perdió el entusiasmo de trabajar.

Durante su primer periodo, pasó una década en Florida, donde compartió vivienda con sus hermanas para poder enviar remesas a Oaxaca. Ese dinero ayudó a construir la casa de su madre y cubrir su tratamiento de cáncer. La cocina se convirtió en el refugio de Mario y el lugar donde descubrió su vocación, preparando platillos para su familia.

Tras la muerte de su madre en 2006, decidió regresar a EE.UU. para su segundo y más largo periodo. En Miami-Dade, trabajó en varios restaurantes hasta encontrar su lugar en uno de comida italiana, donde permaneció los últimos 10 años. “Ahí conocí a mi esposa, ahí nos casamos. La verdad que no me arrepiento de haber estado en Estados Unidos”, relató.

El regreso a Oaxaca y la búsqueda de paz

Sin embargo, la política migratoria de la Administración de Donald Trump y el miedo a ser detenido en una redada lo llevaron a tomar la difícil decisión de volver a México. “Veíamos cómo en Los Ángeles estaban deteniendo a las personas, las tiraban al piso, las insultaban. Eso nunca se había visto”, dijo.

El episodio que lo convenció ocurrió cuando un policía encendió las luces detrás de su auto mientras iba con su esposa. Aunque no era a él a quien detenían, el susto fue suficiente. “Mi esposa se puso muy mal y dijimos: esta es la última vez”, explicó. Dos semanas después ya tenían todo listo para regresar y contrataron abogados para tramitar la residencia temporal de María, su esposa argentina.

En Miahuatlán, Mario planea abrir una pequeña cocina y ofrecer comida a personas en situación vulnerable. Aunque deja atrás amigos y recuerdos en Miami, dice que ahora vive con libertad: “Me siento contento, me siento feliz y más que nada me siento en paz. No hay como estar acá, vivir en paz, tranquilo”.

Mario reconoce que quizá no volverá a Estados Unidos, pero su experiencia como inmigrante marcó su vida y le dio las herramientas para seguir adelante. “Vengo preparado. Lo que yo sé hacer, lo voy a explotar y lo voy a hacer aquí”, aseguró.