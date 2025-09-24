El calvario de un latino que pasó dos meses en Alligator Alcatraz por vender ceviche: "Estuve encadenado de pies y manos"

Ricardo Quintana, un periodista peruano, vivió una de las experiencias más difíciles de su vida en Estados Unidos. Durante dos meses permaneció detenido tras vender sus últimos platos de ceviche en una playa de Florida, lo que derivó en un proceso de detención migratoria que lo llevó a pasar por siete centros de reclusión, incluyendo la temida prisión de máxima seguridad Alligator Alcatraz. Tras su liberación y retorno a Lima, Perú, Quintana rompió el silencio y denunció públicamente los abusos sufridos ante el medio DNews.

"Fue una tortura psicológica": periodista peruano denuncia abusos en Estados Unidos

En su relato, Quintana aseguró que fue detenido por un agente encubierto cuando estaba en la playa. Desde ese momento comenzó un recorrido que describió como una pesadilla. “Me metí a la playa y un policía encubierto me detuvo. Me tuvieron en un calabozo hasta las 10 de la noche. Luego me encadenaron de pies y manos y me llevaron a una cárcel donde clasifican a todo tipo de delincuentes”, contó.

La prisión que más lo marcó fue Alligator Alcatraz, un centro de detención creado durante la Administración de Donald Trump. Según su testimonio, su permanencia allí fue una forma de presión para que firmara su deportación. “La entrada duró 5 horas. Estuve encadenado al piso, no podía moverme. Fue una tortura psicológica para que te quiebres”, afirmó.

El comunicador denunció además que sufrió episodios de violencia física por parte de los guardias y que estas experiencias le dejaron secuelas emocionales. Dijo que el trato recibido fue "humillante" y que nunca imaginó pasar por una situación así por algo tan simple como vender ceviche en la playa.

El miedo de la comunidad hispana ante la persecución migratoria

Quintana advirtió que su caso no es aislado y que muchos latinos en Estados Unidos enfrentan situaciones similares. Según explicó, la comunidad vive con miedo debido a las constantes redadas y controles migratorios. “La sensación de los hispanos es que nos están cazando. Hay gente que ya no quiere ir a trabajar por temor a ser detenida. Todos te pueden parar por tu aspecto físico”, denunció.

Estas declaraciones reavivan el debate sobre el trato que reciben los inmigrantes en el país y el papel de las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en estos operativos. Para Quintana, su historia debe servir como advertencia y como un llamado de atención sobre las condiciones en las que se realizan las detenciones.

El periodista peruano, ahora de regreso en Lima, busca visibilizar su experiencia para que más personas conozcan lo que ocurre en los centros de detención. Sus palabras reflejan la preocupación de una comunidad que exige respeto y un trato digno para los inmigrantes, sin importar su estatus legal.