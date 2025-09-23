Pésimas noticias para Donald Trump: una jueza ordena que le pague 500 millones de dólares a California por esta razón
Una jueza federal ordenó a la administración de Donald Trump restaurar 500 millones de dólares a la UCLA, tras un fallo que considera ilegales los recortes a fondos de investigación en California.
Más información: Trump publica un "video secreto" de la milicia venezolana en pleno entrenamiento: “Es una amenaza muy grave”
Una jueza federal en Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump debe devolver 500 millones de dólares en fondos de investigación a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). La medida se toma tras una disputa sobre recortes que impactaban directamente a proyectos clave en California.
¿Por qué Donald Trump debe devolver 500 millones de dólares a UCLA?
La jueza Rita Lin, con sede en San Francisco, dictaminó que la Casa Blanca actuó de forma irregular al congelar el dinero que correspondía a cientos de investigaciones médicas en la UCLA. Según informó NPR, la decisión indica que el gobierno violó la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que solo notificó mediante cartas genéricas sin detallar la razón del bloqueo.
Este fallo implica que se deben restaurar fondos destinados a estudios sobre el cáncer, el Parkinson y la regeneración celular, considerados esenciales para la salud pública. En agosto, la UCLA había denunciado que la suspensión inicial superaba los 584 millones de dólares, alegando que se trataba de represalias relacionadas con acusaciones de antisemitismo y acción afirmativa.
Un golpe político y académico de la administración Trump a California
La medida judicial también frena la presión de la administración Trump, que buscaba condicionar la entrega de recursos a universidades consideradas “demasiado liberales”. En palabras de la institución, el pago de 1000 millones de dólares exigido por el gobierno habría sido devastador.
Otros campus de la Universidad de California y de la Ivy League, como Harvard, Brown y Columbia, también enfrentaron congelamientos similares. En el caso de Harvard, otro juez federal ya había calificado la medida como “represalia ilegal”.