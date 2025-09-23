Pésimas noticias para Donald Trump: una jueza ordena que le pague 500 millones de dólares a California por esta razón

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, duranta su visita a Reino Unido el 18 de septiembre de 2025. Reuters

Una jueza federal en Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump debe devolver 500 millones de dólares en fondos de investigación a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). La medida se toma tras una disputa sobre recortes que impactaban directamente a proyectos clave en California.

¿Por qué Donald Trump debe devolver 500 millones de dólares a UCLA?

La jueza Rita Lin, con sede en San Francisco, dictaminó que la Casa Blanca actuó de forma irregular al congelar el dinero que correspondía a cientos de investigaciones médicas en la UCLA. Según informó NPR, la decisión indica que el gobierno violó la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que solo notificó mediante cartas genéricas sin detallar la razón del bloqueo.

Este fallo implica que se deben restaurar fondos destinados a estudios sobre el cáncer, el Parkinson y la regeneración celular, considerados esenciales para la salud pública. En agosto, la UCLA había denunciado que la suspensión inicial superaba los 584 millones de dólares, alegando que se trataba de represalias relacionadas con acusaciones de antisemitismo y acción afirmativa.

Un golpe político y académico de la administración Trump a California

La medida judicial también frena la presión de la administración Trump, que buscaba condicionar la entrega de recursos a universidades consideradas “demasiado liberales”. En palabras de la institución, el pago de 1000 millones de dólares exigido por el gobierno habría sido devastador.

Otros campus de la Universidad de California y de la Ivy League, como Harvard, Brown y Columbia, también enfrentaron congelamientos similares. En el caso de Harvard, otro juez federal ya había calificado la medida como “represalia ilegal”.