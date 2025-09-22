Padres inmigrantes son detenidos por ICE en el día de cumpleaños de su hijo: “No responderemos hasta que llegue nuestro abogado”

Una pareja de inmigrantes mexicanos, Constantina y Moisés, que vive desde hace 15 años en Cicero, Illinois, fue detenida por agentes de ICE el mismo día en que celebraban el cumpleaños de su hijo menor, de 10 años. El hecho, ocurrido el domingo 20 de septiembre, quedó registrado en un video verificado por CNN, en el que se observa la tensión y el impacto en la familia.

Una detención en medio de un cumpleaños

De acuerdo con CNN, Constantina Ramírez y Moisés Enciso viajaban con su hijo mayor, de 22 años, cuando realizaron una maniobra ilegal, por lo que fueron interceptados por agentes de inmigración. La familia se dirigía a una iglesia donde planeaban reunirse para festejar el cumpleaños del menor de sus cuatro hijos. Minutos después, la hija de 19 años llegó al lugar junto a sus dos hermanos pequeños y comenzó a grabar la escena que pronto se volvió viral.

En las imágenes, verificadas por CNN, se escucha cómo la joven se niega a responder las insistentes preguntas de los agentes, mientras consuela a los niños que lloraban desconsolados: “No respondemos preguntas hasta que llegue nuestro abogado”.

Según Shelby Vcelka, representante legal de la familia, el accionar de la hija de la pareja forma parte de las estrategias o tácticas adoptadas por este tipo de familias con un estatus migratorio diverso: “cuando tienes padres indocumentados aprendes desde muy pequeño cómo cuidarte de la presencia de ICE y a defender tus derechos”.

El hijo mayor, que acompañaba a sus padres en el momento del arresto, también fue detenido durante dos horas antes de ser liberado. Posteriormente, ICE separó a Ramírez y Enciso, trasladándolos a centros de detención en distintos estados: la madre en Kentucky y el padre en Michigan, según confirmó la abogada a CNN.

Respecto a la razón del arresto, ICE no divulgó una respuesta oficial, sin embargo, y a raíz de la vuelta ilegal, se habría corroborado el estatus migratorio irregular de Constantina y Moisés.

La voz de los hijos y de la defensa legal

El impacto emocional sobre los hijos ha sido evidente. En el video grabado por la joven de 19 años se escucha cómo intenta tranquilizar a sus hermanos menores, repitiendo frases como “No llores, estamos bien”.

La propia Vcelka explicó a CNN que los dos hijos mayores aspiran a DACA y los dos menores son ciudadanos estadounidenses.

En un comunicado difundido por la abogada, la familia destacó que el niño de 10 años presenció la detención de sus padres justo en el día de su cumpleaños. “Un día que debería haber sido de alegría, no de miedo”, lamentó Vcelka. Por su parte, ICE negó a CNN haber presionado a los niños para obtener información, insistiendo en que los procedimientos fueron llevados a cabo conforme a la normativa.

El hijo mayor compartió también un mensaje que retrata la ausencia de sus padres en la rutina diaria. “Solíamos cenar siempre juntos, sobre las 7 u 8 de la noche. Tenemos nuestros asientos no oficiales y cada quien respeta el lugar del otro. Sus asientos ahora están vacíos”, dijo a través de la abogada.

Sobre su madre y padre recordó: “Mi mamá enciende sus velas a la Virgencita y va mucho a la iglesia. Mi padre trabaja en la construcción y está muy orgulloso de su trabajo. No tenerlos cerca se siente como un mal sueño”.

El futuro de la familia en manos de ICE

De acuerdo con CNN, Ramírez y Enciso permanecerán bajo custodia de ICE mientras se llevan a cabo los procedimientos que podrían derivar en su deportación. Mientras tanto, sus hijos mayores se han hecho cargo de los más pequeños, enfrentando la incertidumbre sobre el futuro de la familia.