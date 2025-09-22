California desafía a Trump y prohíbe que los agentes del ICE cubran su rostro: "Tenemos derecho a defendernos y contraatacar"

Agentes del ICE con el rostro cubierto durante un operativo. @EROElPaso

California vuelve a enfrentarse con la Casa Blanca de Donald Trump. El gobernador Gavin Newsom firmó una ley que prohíbe a los agentes de distintas fuerzas, incluidos los del ICE, que cubran su rostro con máscaras durante sus operativos.

¿Qué implica la prohibición para los agentes del ICE en California?

La medida, reportada por BBC, explica que busca limitar lo que Gavin Newsom llama “policías secretos” en las calles de California.

Desde el 1 de enero de 2026, los agentes locales y federales ya no podrán cubrir su rostro en territorio de California, salvo en casos puntuales como misiones encubiertas, emergencias sanitarias, incendios forestales o uso de equipo táctico.

La norma busca frenar una práctica usual vista en las redadas migratorias de Los Ángeles, donde se ve a oficiales del ICE con máscaras.

“Nadie quiere oficiales enmascarados deambulando por sus comunidades y secuestrando personas con impunidad”, dijo el senador demócrata Scott Wiener, autor del proyecto, afirmó.

California endurece sus medidas frente a Trump y el ICE

El gobernador Newsom recalcó que “los inmigrantes tienen derechos y tenemos derecho a defendernos y contraatacar”. Además de la prohibición de máscaras, la legislación obliga a que cada oficial se identifique con nombre y número de placa en sus intervenciones.

El paquete de leyes también impide que agentes federales ingresen a escuelas, hospitales o áreas privadas sin orden judicial. Además, las familias deberán ser notificadas si los oficiales se presentan en los colegios.

Desde el gobierno federal, Bill Essayli, fiscal nombrado por Donald Trump, aseguró que California “no tiene jurisdicción sobre el gobierno federal” y advirtió que los agentes seguirán protegiendo su identidad. Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, calificó las medidas como “despreciables” y acusó al estado de poner en riesgo a los oficiales.