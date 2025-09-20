Trump enfrenta resistencia en California: maestros diseñan nuevas estrategias contra ICE

Ante el fortalecimiento de la rígida estrategia migratoria de Donald Trump en California, un creciente movimiento de educadores y organizaciones comunitarias ha decidido actuar en barrios de Los Ángeles, como Boyle Heights, a través de foros comunitarios que buscan orientar a familias migrantes para brindarles herramientas de organización que permitan enfrentar con mayor seguridad las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estrategias comunitarias lideradas por educadores en Los Ángeles

De acuerdo con Telemundo, los foros impulsados por colectivos como Win Our Future y el sindicato United Teachers of Los Angeles buscan preparar a las familias ante operativos migratorios que suelen sembrar temor en comunidades latinas del sur de California.

En estas reuniones, se insiste en que la unión vecinal es la primera línea de defensa: los participantes aprenden a conformar comités locales, mantener reuniones periódicas y establecer sistemas de rotación para compartir responsabilidades en la vigilancia y difusión de información.

Otra de las recomendaciones también incluye elaborar carteles visibles en espacios comunitarios con mensajes claros sobre los derechos de los migrantes y crear cadenas telefónicas o chats grupales para alertar de manera inmediata si se detecta la presencia de agentes migratorios.

Estas medidas, nacidas en espacios escolares y comunitarios, tienen como fin que ninguna familia quede aislada o sin acceso a información confiable.

Denuncias sobre abusos y amenazas

Además de la organización barrial, los líderes comunitarios han alertado sobre prácticas de hostigamiento que enfrentan los migrantes en California. De acuerdo con testimonios compartidos en Los Ángeles, hay inquilinos que amenazan con llamar al ICE como mecanismo de presión para exigir rentas más altas.

Ante ello, activistas han sugerido a las familias recopilar pruebas escritas de estas amenazas, de modo que puedan ser utilizadas en procesos legales o denuncias públicas. Estas acciones refuerzan la importancia de contar con asesoría legal y con redes de apoyo que respalden a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad.

Otras tácticas de resistencia en Los Ángeles

El movimiento de maestros no está aislado: en meses recientes, sindicatos de educadores y organizaciones civiles han coordinado marchas en el centro de Los Ángeles para exigir al Distrito Escolar Unificado (LAUSD) medidas de protección dentro de los campus, recordando que muchos estudiantes viven con el miedo de perder a un familiar por redadas migratorias.

A la par, agrupaciones como la Alianza de Angelinos para el Empoderamiento Comunitario han impulsado patrullajes comunitarios en vecindarios cercanos a escuelas para identificar actividades sospechosas de ICE y disuadir detenciones en entornos escolares.

Estas iniciativas reflejan una tendencia más amplia en California: convertir a los espacios educativos y comunitarios en centros de resistencia frente a las políticas migratorias.