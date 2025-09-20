Nuevo minorista TJ Maxx abrirá en el centro comercial Pocono Crossing de Virginia junto con otras tiendas

TJ Maxx en Manitowoc, WI, poco después de su apertura. TaurusEmerald / Wikimedia Commons

La apertura de una nueva tienda TJ Maxx en Pocono Crossing, sobre Midlothian Turnpike en Virginia, está generando expectativa entre los vecinos y clientes habituales de la zona. El proyecto se suma a la lista de tiendas que fortalecen este centro comercial en el condado de Chesterfield, según informó WRIC.

¿Dónde estará el nuevo TJ Maxx en Pocono Crossing del condado de Chesterfield?

El nuevo minorista TJ Maxx se ubicará en el centro comercial Pocono Crossing, en 10400 Midlothian Turnpike, en el condado de Chesterfield, Virginia.

De acuerdo con los datos compartidos por Big V Property Group, la tienda contará con más de 28,000 pies cuadrados, justo al lado de otros locales como Academy Sports + Outdoors.

Además, hacia el extremo del complejo Pocono Crossing se prepara la llegada de un HomeGoods como tienda independiente.

Mapa de Pocono Crossing. Big V Property Group

Pocono Crossing espera recibir más tiendas en Estados Unidos

La llegada de TJ Maxx a Pocono Crossing confirma la apuesta por este punto estratégico de Chesterfield County, dentro de uno de los submercados minoristas más activos de Virginia. El centro comercial se beneficia de su ubicación sobre Midlothian Turnpike, una de las arterias más transitadas del estado, lo que garantiza alto flujo de visitantes.

Según Big V Property Group, Pocono Crossing cuenta con múltiples accesos, cercanía a zonas residenciales y oficinas, además de una variedad de locales que incluyen restaurantes, entretenimiento como Chuck E. Cheese, y varios espacios en renta todavía disponibles.

Aunque la construcción del TJ Maxx ya está en marcha, WRIC señaló que la fecha exacta de apertura en Chesterfield County, Virginia aún no ha sido confirmada.