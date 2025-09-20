Familia de un migrante mexicano asesinado por el ICE reclama justicia: "Es completamente devastador cómo murió"

Protesta y vigilia por el asesinato de Silverio Villegas-González a manos de ICE. Paul Goyette - Instagram

La familia de un migrante mexicano asesinado en Estados Unidos exige justicia tras el asesinato de Silverio Villegas González en un suburbio de Chicago, donde en medio de un operativo, un agente del ICE disparó contra el hombre. El caso ha sido confirmado por el Consulado de México y se encuentra bajo investigación del FBI. Tras conocerse lo ocurrido, tanto en su país de origen como en la comunidad migrante local se hicieron escuchar los reclamos.

Familia y comunidad reclaman justicia tras el asesinato en Chicago

Según reportó NBC Chicago, la familia de Villegas González en México buscará justicia por lo que le ocurrió a Silverio.

“Es completamente devastador cómo murió. No es justo”, dijo su hermano Jorge en entrevista con Telemundo Chicago. También cuestionó el uso de fuerza letal contra alguien “completamente desarmado”.

Miembros de la comunidad y organizadores de varios grupos tomaron la calle Franklin Park, donde Silverio Villegas-González fue asesinado por ICE, para una protesta y una vigilia. Paul Goyette - Instagram

Vecinos, activistas y amigos en Chicago se reunieron en el lugar donde ocurrió la redada. Brandon Lee, de la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, expresó que ante la falta de información oficial, la comunidad “tiene que armar el rompecabezas por su cuenta, sin esperar una investigación real”.

Lo que se sabe del operativo del ICE y el migrante mexicano asesinado

El hombre de 38 años, padre soltero de dos niños, había dejado a sus hijos de 6 y 3 años en la escuela y guardería antes de dirigirse a su trabajo. Según relató su pareja, Blanca Mora, ese día todavía mantenían comunicación por mensajes, hasta que él dejó de responder.

De acuerdo con la versión oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Villegas González fue detenido por dos agentes durante un control de tránsito, se resistió al arresto e intentó escapar.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo un vehículo del ICE bloqueó su auto. En la secuencia se observa a los oficiales rodeando el coche y luego el momento en que uno de ellos resulta atropellado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el agente sufrió “múltiples lesiones” aunque se encuentra estable.

La investigación de la muerte de Villegas González continúa a cargo del FBI, que señaló a NBC Chicago que revisa los hechos conforme a las leyes federales para definir los pasos a seguir.