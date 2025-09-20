32 estudiantes y profesores son hospitalizados tras un incidente con gas pimienta en una escuela secundaria del sur de Florida

32 personas entre estudiantes y profesores fueron hospitalizadas en el sur de Florida después de que se utilizara gas pimienta durante una pelea en una escuela secundaria de Lake Worth Beach. Autoridades locales informaron que el hecho ocurrió el jueves y provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia en el condado de Palm Beach.

La pelea con gas pimienta en Lake Worth Community High School

Según Palm Beach County Fire Rescue, el incidente se originó tras una pelea en los pasillos de la escuela secundaria, que está ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Fort Lauderdale. En medio de la confrontación se utilizó gas pimienta, lo que afectó a decenas de estudiantes y a parte del personal escolar.

El portavoz Tom Reyes detalló que además de los hospitalizados, entre 10 y 12 estudiantes adicionales fueron atendidos en el lugar y luego recogidos por sus familias. Los síntomas incluyeron irritación en los ojos, dificultad para respirar y mareos, aunque hasta el momento ninguno de los casos reportados fue catalogado como grave.

Autoridades del colegio de Florida aseguran que el campus siguió seguro

La directora de Lake Worth High School explicó en un comunicado que el gas pimienta se usó en el intento de contener una pelea que involucró a varios estudiantes. Sin embargo, la medida afectó también a otras personas que estaban cerca del área del conflicto.

La administración escolar dijo que el campus se mantuvo seguro en todo momento y que las clases continuaron de manera normal tras la emergencia. Además, las autoridades educativas aseguraron que se investigará lo ocurrido para determinar responsabilidades y evitar que se repitan episodios similares.