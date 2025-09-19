Líderes del condado de Cook denuncian redadas de ICE en Chicago y exigen transparencia: "Esto es inaceptable"

Las recientes redadas migratorias en Chicago y Elgin desataron un fuerte rechazo de líderes del condado de Cook, quienes aseguran que los agentes de ICE actúan sin transparencia y sin identificarse al presentarse en espacios públicos de Estados Unidos.

Líderes de Chicago exigen supervisión del Congreso de Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa en el edificio de administración del condado, la presidenta Toni Preckwinkle denunció que el uso de vehículos sin identificación y la negativa de los agentes de ICE a mostrar credenciales representa un riesgo de abusos e intimidación. "Esto es inaceptable", expresó.

Los comisionados pidieron supervisión del Congreso para garantizar que los operativos de ICE se realicen bajo estándares claros y con responsabilidad ante la comunidad.

Arrestos y respaldo del gobierno federal

Entre lunes y martes, agentes de ICE realizaron varias detenciones en Elgin y otras zonas de Chicago. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, participó en algunos de los operativos y compartió en redes sociales imágenes de las redadas, asegurando que se arrestó a personas acusadas de delitos como agresión, conducción bajo los efectos del alcohol y acoso grave.

El presidente Donald Trump y su administración insisten en que la llamada Operation Midway Blitz está dirigida únicamente contra personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Resolución contra las tácticas de ICE

La comisionada Jessica Vasquez presentó una resolución en julio para condenar las tácticas que considera peligrosas bajo la actual administración. La propuesta exige que las agencias del condado informen a los comisionados cada vez que ICE lleve a cabo acciones en edificios o propiedades locales.

"Transparencia salva vidas. Nuestros residentes deben saber si hay agentes de inmigración presentes para poder tomar decisiones seguras e informadas", afirmó Vasquez.