Duro golpe contra Trump en California: Gavin Newsom prepara una serie de leyes que impedirá a ICE realizar redadas

El estado de California se ha convertido en uno de los principales “bastiones de resistencia” contra las políticas migratorias federales del presidente Donald Trump. Y es que gracias al respaldo de legisladores estatales y el gobernador Gavin Newsom, se ha creado un paquete de medidas que busca frenar el alcance de las redadas de ICE y limitar el poder de las agencias migratorias en espacios clave.

Las medidas que desafían a ICE en California

De acuerdo con medios locales, la gran mayoría de estas iniciativas legislativas ya pasaron por ambas cámaras del Congreso estatal y se encuentran a la espera de ser ratificadas por el gobernador. Cada una busca contrarrestar el accionar de ICE y proteger a la comunidad inmigrante en el estado.

Operativos en lugares sensibles : varios proyectos aprobados prohíben que agentes migratorios lleven a cabo redadas en sitios como escuelas, hospitales y espacios comunitarios. El objetivo es proteger a las familias en entornos donde deberían sentirse seguras.

SB 805 – Identificación de agentes : esta iniciativa obliga a los oficiales a identificarse de manera clara durante sus operativos. Con ello se busca frenar abusos y garantizar transparencia en el actuar de las autoridades.

SB 81 – Protección en centros de salud: tal como su nombre lo menciona, busca que ICE no pueda ingresar a hospitales ni clínicas sin una orden judicial, reforzando el derecho a la atención médica sin miedo a detenciones.

SB 98 – Protección a estudiantes : consiste en crear una red de salvaguarda dentro de los campus escolares para evitar que estudiantes y padres indocumentados sean sorprendidos por agentes migratorios. Además, permite que los padres designen cuidadores para sus hijos en caso de detención.

SB 627 – Restricción al uso de mascarillas: aprobada recientemente, esta medida busca impedir que agentes de ICE oculten su rostro durante redadas, salvo en operativos encubiertos. La propuesta, que contempla sanciones para quienes incumplan, ya generó tensiones con el Departamento de Seguridad Nacional, que presionó a Newsom para vetarla.

California frente al poder migratorio federal

El paquete de medidas representa uno de los intentos más ambiciosos de un estado por limitar el alcance de las agencias migratorias en su territorio. Con un financiamiento paralelo destinado a la defensa legal de inmigrantes y un historial de disputas con la Casa Blanca, el Estado Dorado se consolida como una de las pocas resistencias contra Trump y su política migratoria.

Si Newsom firma estas iniciativas, la entidad reforzará su papel como referente nacional en la protección de comunidades migrantes frente a las redadas de ICE.