La crema antienvejecimiento de Olay con retinol que Walmart vende en EEUU a 34 dólares ChatGPT

La reconocida marca de cuidado facial Olay lanzó en Walmart Estados Unidos su crema Regenerist Retinol 24 MAX, una opción antienvejecimiento que se vende online por 34.94 dólares y que se ha convertido en una de las más comentadas por su fórmula intensiva y libre de fragancia.

La crema Olay con retinol que se vende en Estados Unidos

El producto está diseñado para usarse de noche, ya que penetra la superficie de la piel mientras se duerme. Según informa Olay, la fórmula incluye un 20% más de Retinol 24 Hydrating Complex que su versión tradicional, lo que contribuye a suavizar arrugas, mejorar la textura y unificar el tono.



Además, no contiene fragancia, ftalatos, aceites minerales ni colorantes sintéticos, por lo que resulta más amigable con pieles sensibles.

La crema con retinol que Walmart vende en EEUU Walmart

Cómo usarla y cuáles son los beneficios destacados

La presentación es un frasco de 1.7 oz y se recomienda aplicarla tras la limpieza facial, masajeando en rostro y cuello antes de dormir. Entre sus principales beneficios destacan:

Suaviza e ilumina visiblemente la piel.

Hidrata profundamente sin dejar sensación grasosa.

Ayuda a disminuir decoloraciones y signos de sequedad.

Deja la piel radiante al despertar.

Olay aconseja complementar la rutina con el uso de protector solar durante el día, ya que el retinol puede aumentar la sensibilidad al sol.

Opiniones de los usuarios de Walmart

En el portal de Walmart, la crema recibió reseñas positivas. Una usuaria destacó: “La mejor crema hidratante que he usado. Hace que la piel se sienta como seda, disminuye la sequedad y mejora el tono y la textura en general”.

Otra comentó: “Huele muy bien y en pocos días noté una diferencia en la tez”.