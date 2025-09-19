Un agente de bienes raíces en Estados Unidos revela el porqué la gente está abandonando Nueva York: “La ciudad se ha puesto bien difícil”

Los costos de vida entre Nueva York y Pensilvania son bastantes diferenciales con menor costo en Pensilvania.

El agente de bienes raíces Edwin Estrella compartió en un video que cada vez más personas se acercan a él para preguntar cómo dejar Nueva York y mudarse a lugares más accesibles, con Pensilvania como la opción más repetida. Según relató en el material, la vida en la Gran Manzana “se ha puesto bien difícil” y eso se refleja en las consultas diarias que recibe.

Lo que cuenta Edwin sobre la salida de Nueva York

A través de una plática en el canal del influencer Alfy Tavares, Estrella aseguró que son familias y trabajadores quienes más lo buscan para hablar sobre un posible cambio.

Explica que suelen llamarle constantemente para preguntar por las diferencias de precios entre ciudades y que muchos ya no ven viable seguir pagando las rentas de Nueva York. “La gente me llama a cada rato porque no aguanta el ritmo de la ciudad”, comentó.

El agente también apuntó a que no solo es la renta lo que aprieta el bolsillo, sino los gastos diarios en alimentación, transporte e impuestos locales. Asegura que Nueva York, que durante décadas fue el destino aspiracional para inmigrantes y profesionales, ahora se está volviendo insostenible para muchos residentes.

Pensilvania como alternativa cercana

Estrella destaca que Pensilvania aparece como la primera alternativa porque ofrece un costo de vivienda mucho más bajo y, al mismo tiempo, mantiene cercanía con Nueva York. “La mayoría no quiere irse muy lejos, quieren un sitio desde donde puedan regresar fácil a la ciudad si lo necesitan”, explicó.

En su testimonio, añadió que, incluso, muchas familias han relatado que la situación económica y el estilo de vida en Pensilvania es complicada, por lo que le cuesta trabajo pensar en la forma en la que se está viviendo en Nueva York.

Costo de vida: Nueva York vs. Pensilvania

Los números refuerzan lo que Edwin Estrella describe en su video. De acuerdo con datos recientes, el precio típico de una vivienda en Nueva York ronda los $504,000, mientras que en Pensilvania está en torno a $286,000, casi la mitad.

En cuanto a la renta, vivir en la ciudad de Nueva York cuesta en promedio $3,700 mensuales, frente a una mediana de $1,200 en Pensilvania.

Además, los índices de costo de vida muestran que Nueva York se mantiene por encima del promedio nacional, mientras que Pensilvania se ubica por debajo. Estos contrastes explican por qué tantas familias buscan alternativas y por qué el testimonio de un agente inmobiliario como Estrella encuentra eco entre quienes sienten que, como él dice, “la ciudad se ha puesto bien difícil”.