Duro golpe para los migrantes de Illinois: Una redada nocturna del ICE termina en caos y con múltiples arrestos

Hace unos días, un inmigrante mexicano murió durante un tiroteo con agentes de ICE en una parada de tráfico en Chicago. Europa Press

Una redada nocturna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Illinois finalizó con caos y en múltiples arrestos. Como parte del Operativo Midway Blitz, la redada se llevó a cabo en plena madrugada e impactó de lleno en una comunidad formada en su mayoría por migrantes mexicanos, y hasta alcanzó a dos ciudadanos estadounidenses que fueron liberados poco después, según informó ABC Chicago.

Qué pasó durante la redada nocturna del ICE en Illinois

Según ABC Chicago, la redada nocturna comenzó alrededor de las 5:30 de la mañana en una vivienda de Elgin. Testigos dijeron que los agentes llegaron con helicópteros y en uniforme de camuflaje, como si se tratara de una "operación militar".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estuvo presente y compartió en redes videos de los detenidos.

This week, a brave @ICEgov officer was dragged many yards by a car after a criminal illegal alien resisted arrest. His life was put at risk and he sustained serious injuries.



President Trump has been clear: if politicians will not put the safety of their citizens first, this… pic.twitter.com/OCEeWNZpQ8 — Kristi Noem (@KristiNoem) September 17, 2025

En esa primera irrupción, cuatro personas fueron arrestadas. Sin embargo, dos de ellas resultaron ser ciudadanos de Estados Unidos. “Estoy contento de haber tenido mi identificación y de haber cooperado”, declaró uno de los liberados.

Poco después, los agentes interceptaron un vehículo en la Ruta 31 y arrestaron al conductor.

Protestas en Illinois tras el caos de los arrestos

Mientras el ICE reforzaba su presencia en distintas zonas de Chicago y los suburbios, decenas de personas se movilizaron en Melrose Park para protestar. Esto coincidió con el Día de la Independencia de México, lo que generó un fuerte simbolismo para la comunidad de migrantes mexicanos.

En la manifestación, los asistentes ondearon banderas latinoamericanas y reclamaron un alto inmediato a las detenciones. Nancy Salgado, del West Suburban Action Project, expresó: “Este año es distinto. Tenemos miedo de no poder celebrar nuestra tierra en el país que llamo hogar”.

Las críticas también se enfocaron en la falta de transparencia tras la muerte de Silverio Villegas-González, baleado por un agente del ICE en Franklin Park la semana pasada. “No quieren difundir el video porque no les ayuda a construir su versión”, señaló Marien Casillas Pabellón, también del West Suburban Action Project.

Según la congresista Lauren Underwood, desde el 6 de septiembre ya son unas 250 personas detenidas en el área de Chicago y trasladadas a centros en Indiana y Wisconsin.