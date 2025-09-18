La crema de L'Oréal Paris con retinol y niacinamida que Walmart puso en oferta en Estados Unidos y ahora cuesta 10 dólares menos ChatGPT

La crema L'Oréal Paris Revitalift Pressed Night, reconocida por su fórmula con retinol y niacinamida, está disponible en Walmart Estados Unidos por 29.97 dólares, lo que significa un ahorro de más de 10 dólares frente a su precio anterior de 39.99.

La crema de L'Oréal antiedad con retinol y niacinamida que se vende en Estados Unidos a oferta

La crema de noche de L'Oréal Paris combina dos ingredientes estrella en dermatología: el retinol, que ayuda a reducir visiblemente arrugas, y la niacinamida, que mejora el tono de la piel. Además, contiene pantenol, glicerina y ácido hialurónico para una hidratación profunda y un efecto calmante.



Según la marca, el producto es apto para rostro, cuello y escote, no contiene fragancia, parabenos ni aceites minerales, y se presenta en un envase con dispensador higiénico que facilita su aplicación sin contaminar el contenido.

La crema de L'Oréal con niacinamida está en oferta en Walmart Estados Unidos Walmart

Opiniones positivas de los usuarios de Walmart

Quienes ya probaron la crema destacan su suavidad y efectividad en pieles sensibles. Algunos usuarios señalan que la usaron en el cuello y alrededor de los ojos sin irritación, mientras que otros remarcan mejoras en cicatrices de acné y en pieles dañadas por el sol.



“Mi piel se ve más suave e hidratada cada mañana”, escribió una clienta que la aplica a diario.

La crema se encuentra con un precio especial de 29.97 dólares en compras online en Walmart, con devoluciones gratuitas hasta 90 días.