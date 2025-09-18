La crema de L'Oréal Paris con retinol y niacinamida que Walmart puso en oferta en Estados Unidos y ahora cuesta 10 dólares menos
La popular crema antiarrugas de L'Oréal Paris bajó de precio en Walmart Estados Unidos y ahora se consigue con un descuento especial online.
La crema L'Oréal Paris Revitalift Pressed Night, reconocida por su fórmula con retinol y niacinamida, está disponible en Walmart Estados Unidos por 29.97 dólares, lo que significa un ahorro de más de 10 dólares frente a su precio anterior de 39.99.
La crema de noche de L'Oréal Paris combina dos ingredientes estrella en dermatología: el retinol, que ayuda a reducir visiblemente arrugas, y la niacinamida, que mejora el tono de la piel. Además, contiene pantenol, glicerina y ácido hialurónico para una hidratación profunda y un efecto calmante.
Según la marca, el producto es apto para rostro, cuello y escote, no contiene fragancia, parabenos ni aceites minerales, y se presenta en un envase con dispensador higiénico que facilita su aplicación sin contaminar el contenido.
Opiniones positivas de los usuarios de Walmart
Quienes ya probaron la crema destacan su suavidad y efectividad en pieles sensibles. Algunos usuarios señalan que la usaron en el cuello y alrededor de los ojos sin irritación, mientras que otros remarcan mejoras en cicatrices de acné y en pieles dañadas por el sol.
“Mi piel se ve más suave e hidratada cada mañana”, escribió una clienta que la aplica a diario.
La crema se encuentra con un precio especial de 29.97 dólares en compras online en Walmart, con devoluciones gratuitas hasta 90 días.