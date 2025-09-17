Marco Rubio aseguró que se revocarán visas de Estados Unidos a las siguientes personas: "No te queremos en el país"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Mandel Ngan Reuters

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que el gobierno revocará visas a personas extranjeras que se hayan manifestado públicamente celebrando la muerte del activista conservador Charlie Kirk, asesinado la semana pasada en Utah.

El mensaje de Marco Rubio sobre las visas de Estados Unidos

Rubio aseguró que el Departamento de Estado ya está negando visas en estos casos y que espera que algunas sean revocadas en los próximos días.



Según explicó, la medida busca evitar que individuos que justifican o promueven actos violentos ingresen al país.

“Si eres un extranjero y estás por ahí celebrando el asesinato de alguien que estaba hablando en algún lugar, no te queremos en el país. ¿Por qué querríamos darle una visa a alguien que piensa que está bien que alguien haya sido asesinado en la plaza pública? Eso, para mí, es simplemente sentido común”, aseguró.

El asesinato de Charlie Kirk en Utah

Charlie Kirk era una de las voces conservadoras más influyentes y un firme defensor del presidente Donald Trump. El hombre de 31 años fue asesinado la semana pasada mientras ofrecía un discurso en un campus universitario de Utah. El sospechoso, Tyler Robinson, fue detenido en el lugar.

Rubio no detalló cuántas visas se negaron ni bajo qué mecanismos se determinó la conducta de quienes quedaron señalados.