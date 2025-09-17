El club donde puedes vivir "una experiencia gastronómica de primera clase” en Miami South Beach: comida, tragos y shows en vivo Mango's

La icónica vida nocturna de Estados Unidos suma una experiencia culinaria distinta gracias a Mango’s en South Beach. Este restaurante emblemático de Miami no solo apuesta por espectáculos en vivo y fiestas interminables, también impulsa la alta cocina bajo la dirección del chef ejecutivo Byron Rubio.

¿Cuál es la propuesta de este restaurante de Miami South Beach en Estados Unidos?

La carta de Mango’s en South Beach fue rediseñada por el chef Byron Rubio, quien trabajó en restaurantes de nivel mundial.

Ahora los visitantes de Mango’s encuentran sabores inspirados en la cultura de Miami con un estilo farm-to-table. Entre las opciones destacadas figuran Poached Lobster Tail, cortes de carne USDA Prime como Ribeye y postres de alta categoría.

Según la información oficial compartida por Mango’s, este cambio consolida al club nocturno y restaurante como “el destino definitivo para experiencias inolvidables que combinan gastronomía y shows de nivel internacional”.

Noches temáticas para vivir Miami al máximo

Más allá de la propuesta culinaria, Mango’s mantiene su esencia con un calendario completo de entretenimiento. Cada día de la semana ofrece cenas con espectáculo y diferentes estilos musicales, que arrancan desde las 6:00 p.m. Entre las opciones resaltan:

Havana Night los lunes con shows y música latina.

Latin Tuesday con ritmos encendidos y performances en vivo.

Ladies Night los miércoles con beneficios especiales para mujeres.

Party in South Beach cada sábado con ambiente festivo hasta el amanecer.

International Sundays que traen música y estilos de diferentes rincones del mundo.

Otra de las actividades más populares es el Salsa Lessons & Mojitos Dance Party, disponible todas las noches a partir de las 7:30 p.m. La entrada incluye mesa reservada, mojitos, bocados caribeños, clases de salsa y bachata para principiantes, además del pase VIP al club hasta las 5 a.m.

¿Dónde está ubicado Mango’s en South Beach Miami?

Mango’s South Beach está ubicado en 900 Ocean Dr, Miami Beach, Florida, 33139, Estados Unidos, en pleno corazón de South Beach.

¿Cuáles son los horarios de atención de Mango’s en South Beach Miami?

El local abre sus puertas de lunes a jueves desde las 5 p.m. hasta las 5 a.m., mientras que viernes, sábado y domingo funciona de 12 p.m. a 5 a.m.

La franja de hora feliz (happy hour) se extiende todos los días entre las 5 p.m. y las 7 p.m., ideal para disfrutar de cócteles con descuentos después del trabajo.

Para cenas, el servicio se ofrece de 6 p.m. a 11 p.m. todos los días, y el almuerzo está disponible únicamente de viernes a domingo entre las 12 p.m. y las 6 p.m.