Aumenta la tensión en Chicago por la Operación Midway Blitz: Kristi Noem asegura que van por los "delincuentes violentos”

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa.

La tensión en Chicago creció tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Elgin, Illinois, el cual forma parte de la Operación Midway Blitz. La secretaria del DHS, Kristi Noem, compartió imágenes del despliegue y sostuvo que el objetivo son los “delincuentes violentos” indocumentados en Estados Unidos.

ICE detiene a cinco personas en Elgin en medio de la Operación Midway Blitz

De acuerdo con CBS News, cinco personas fueron arrestadas dentro de una casa durante el operativo de la madrugada del martes. Dos de ellas resultaron ser ciudadanos estadounidenses y quedaron en libertad tras mostrar su licencia de conducir. El resto continúa bajo custodia, aunque no se aclaró el motivo de su detención.

Vecinos describieron un escenario caótico y violento, en el cual helicópteros y drones sobrevolaron la zona, e incluso se usaron vehículos blindados. “El nivel de presencia parecía una orquestación militar que caía sobre el vecindario”, afirmó un miembro de la comunidad.

Duras críticas a Kristi Noem por lo ocurrido en Chicago

La organización Casa DuPage denunció que no logró llegar a tiempo para asistir a la familia antes de que los agentes ingresaran a la vivienda. Su representante relató “Escuché cómo gritaban en español que salieran o usarían fuerza letal”.

This week, a brave @ICEgov officer was dragged many yards by a car after a criminal illegal alien resisted arrest. His life was put at risk and he sustained serious injuries.



President Trump has been clear: if politicians will not put the safety of their citizens first, this…

La senadora estatal Cristina Castro también cuestionó duramente la presencia de Noem en el distrito. “Que se vaya al infierno. No venga a mi comunidad”, afirmó Castro.

Aunque Kristi Noem señaló en redes que los arrestos se relacionan con delitos como DUI, acoso grave y asalto, CBS News reportó que no se aclararon los cargos de las personas detenidas en Elgin.

Las autoridades federales adelantaron que la Operación Midway Blitz continuará en Chicago y suburbios durante las próximas semanas.