Abogados de inmigración explican lo que el ICE no quiere que sepan los migrantes ilegales: “Conozca sus derechos”

Las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) han generado preocupación entre los migrantes ilegales. Por eso, distintos abogados de inmigración han recordado cuáles son los derechos que deben conocer cuando los agentes intentan realizar un arresto.

¿Qué ocurre si ICE toca tu puerta?

En Estados Unidos se han multiplicado los programas y capacitaciones bajo el lema “Conozca sus derechos”, los cuales enseñan sobre los derechos que protegen a las personas frente a los agentes de inmigración.

La abogada Ana Valenzuela explicó a CNN que “las fuerzas del orden no tienen derecho a simplemente entrar” a una casa o negocio si no cuentan con una orden firmada por un juez. También aclaró que “la enmienda garantiza que la privacidad de todos esté protegida, sin importar el estatus migratorio”.

Los especialistas insisten en que una orden administrativa, firmada por oficiales de ICE, no es lo mismo que una orden criminal.

Maureen Sweeney, profesora de derecho en la Universidad de Maryland, señaló que “no requieren las mismas pruebas que una orden judicial”.

Charles Kuck, abogado en Atlanta, aclaró que el “Si ICE toca la puerta y dice ‘queremos entrar’, usted debe pedir una orden judicial”.

Diferencias entre orden administrativa y orden criminal

Los abogados de inmigración subrayaron a CNN que:

Una orden administrativa es un documento civil emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) . Puede incluir el nombre y la foto de la persona buscada, pero no autoriza a entrar a una propiedad privada sin permiso.

Una orden criminal o judicial sí permite a los oficiales registrar un lugar específico, pero solo si existe “causa probable de que usted haya cometido un delito”, explicó John Gihon, exabogado de ICE.

Valenzuela además alertó durante entrenamientos comunitarios: “Si siquiera entreabre la puerta para revisar la orden, ese pequeño gesto ya cuenta como consentimiento para entrar”.