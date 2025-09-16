Uno de los lugares abandonados más emblemáticos de Miami podría ser reabierto: "Todos estaremos increíblemente orgullosos"

El Miami Marine Stadium, ubicado en Virginia Key, lleva más de tres décadas cerrado y se ha convertido en uno de los lugares abandonados más emblemáticos de Miami. Sin embargo, este espacio icónico podría estar cerca de ser reabierto, en lo que sería un paso clave para recuperar uno de los rincones más históricos de Estados Unidos.

¿Qué pasará con el Miami Marine Stadium en Virginia Key?

Según informó Miami Herald, el gobierno de la ciudad de Miami eligió a la empresa Global Spectrum L.P. como operador para encargarse de la restauración y gestión del Miami Marine Stadium, un recinto construido en 1963 y cerrado desde 1992.

El administrador municipal, Art Noriega, describió el lugar como “una joya dentro de la ciudad de Miami” y admitió que “por fin tenemos un plan y una trayectoria para la renovación del Miami Marine Stadium, ese increíble recinto histórico”.

El alcalde Francis Suárez pidió una reunión especial para someter a votación un acuerdo de operación con la compañía. La consulta busca que los ciudadanos autoricen el convenio en la boleta electoral del 4 de noviembre. Para avanzar, al menos tres de los cinco comisionados deberán aprobar la iniciativa.

“Esto es algo de lo que todos estaremos muy orgullosos en unos años, una vez que esté terminado”, afirmó Noriega en el mismo comunicado difundido por video.

El abandono del Miami Marine Stadium

Aunque hoy el Miami Marine Stadium está abandonado y funciona como espacio no oficial para arte callejero y practicar skate, su legado cultural sigue vivo. Sus muros están repletos de grafitis con unas vistas al mar increíbles.

Según el sitio oficial del Gran Miami y Miami Beach, este lugar fue escenario de actuaciones memorables de Queen, The Beach Boys, Ray Charles, Steppenwolf, Dave Brubeck y otros grandes nombres de la música.

Con capacidad para 6,566 personas, fue diseñado por el arquitecto cubano Hilario Candela y en 2018 quedó inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Actualmente, el entorno del estadio sigue activo con eventos y carreras de gran escala, mientras que el propio recinto se encuentra en la Fase 1 de su restauración.

Pese a que el acceso a las gradas está prohibido, el interés del público no ha desaparecido. En TikTok, por ejemplo, @carothetourguide compartió un video donde explica la historia del estadio y muestra imágenes impactantes, con subtítulos en inglés y español, que reflejan la magia de este ícono de Miami.