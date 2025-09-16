Estudiantes internacionales hablan sobre la prohibición de viajes a Estados Unidos: "De repente surge algo y todo se acaba"

Jóvenes de Afganistán, Irán y Myanmar cuentan cómo sus sueños quedaron en pausa tras la prohibición de viajes de Trump. Freepik

La prohibición de viajes anunciada por el presidente Donald Trump golpea directamente a los estudiantes internacionales que tenían planes de cursar en universidades de Estados Unidos este 2025. Jóvenes de países como Afganistán, Irán o Myanmar vieron cómo sus sueños se derrumbaron tras invertir tiempo, dinero y esfuerzo en procesos de admisión que hoy quedaron en pausa o fueron cancelados.

Qué pasa con los estudiantes internacionales y la prohibición de viajes en Estados Unidos

Según informó Associated Press, la medida de la administración de Donald Trump impide que ciudadanos de 19 países puedan obtener nuevas visas. Esto dejó a miles de estudiantes internacionales sin la posibilidad de comenzar clases en universidades de Estados Unidos este otoño, pese a ya haber sido aceptados, pagado su matrícula o incluso estar becados.

Algunos testimonios de estudiantes internacionales afectados por la prohibición de viajes en Estados Unidos

Bahara Saghari, de Afganistán, había sido aceptada en Knox College en Illinois. Después de practicar inglés durante años, vio cómo la prohibición de viajes de Trump arruinó sus planes. “Tú crees que finalmente vas a alcanzar tu sueño, y de repente surge algo y todo se acaba”, dijo.

Pouya Karami, de Irán, esperaba estudiar química de polímeros en la Universidad Estatal de Pittsburg en Kansas. Postergó su ingreso con la esperanza de que el veto sea reconsiderado. “Estoy haciendo todo lo posible”, aseguró.

En Myanmar, un joven conocido como Gu Gu fue admitido en la Universidad del Sur de Florida. Su familia celebró el logro, pero la noticia de la restricción le cerró esa puerta. “Yo estaba totalmente decidido por Estados Unidos, esto me rompe el corazón”, confesó.

Los sueños truncados y las universidades fuera de alcance de los estudiantes internacionales

El veto de Trump afecta directamente a jóvenes que veían a Estados Unidos como una oportunidad única para avanzar en sus estudios. En 2024, el Departamento de Estado llegó a conceder más de 5,700 visas F-1 y J-1 a estudiantes internacionales, pero ahora las solicitudes están paralizadas.

Algunos, como Saghari, comenzaron a explorar universidades en Europa, aunque con obstáculos adicionales como trámites más complejos o la exigencia de exámenes extra. Otros, como Amir, un investigador iraní, perdieron becas y colaboraciones académicas ya confirmadas en Estados Unidos.

“Uno piensa que si trabaja duro tendrá un lugar en el mundo, pero al final descubres que quizá no te quieran allí. Es difícil asimilarlo”, expresó Amir.