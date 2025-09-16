Donald Trump muestra un video de cómo se "caza" a todos los que "transportan drogas que pueden matar estadounidenses"
Donald Trump confirma un segundo ataque militar contra presuntos "narcoterroristas venezolanos" en aguas internacionales al compartir un video de la explosión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo operativo militar en el Caribe en contra de los “narcoterroristas venezolanos”. El mandatario aseguró que su gobierno “cazará” a quienes intenten transportar drogas que pueden matar estadounidenses, ya que eso es una amenaza directa a la seguridad nacional del país.
Trump advierte que “cazará” a quienes transporten drogas hacia Estados Unidos
Trump informó que por orden suya, las fuerzas armadas estadounidenses realizaron un segundo ataque contra cárteles de drogas vinculados a “narcoterroristas venezolanos”. Según detalló, el operativo ocurrió en aguas internacionales, donde los grupos fueron detectados trasladando cargamentos ilegales con destino a Estados Unidos.
“Estás advertido: si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, los estamos cazando”, anunció el presidente.
. Trump enfatizó que esas drogas son “un arma mortal envenenando a los estadounidenses” y que su gobierno no tolerará más estas actividades. El comunicado señaló que tres presuntos terroristas murieron durante la acción y ningún militar estadounidense resultó herido.
Video: Donald Trump vuelve a atacar a “narcoterroristas venezolanos”
A comienzos de septiembre, Trump ya había confirmado un primer ataque contra una embarcación que, de acuerdo con sus palabras, transportaba grandes cantidades de drogas desde Venezuela. En ese caso, once personas perdieron la vida tras el operativo militar.
El presidente de Estados Unidos insistió en que estas organizaciones criminales representan una amenaza para la política exterior y los intereses estratégicos de su país y, a través de sus propias redes sociales y las de la Casa Blanca, compartió un video del ataque.
BE WARNED — IF YOU ARE TRANSPORTING DRUGS THAT CAN KILL AMERICANS, WE ARE HUNTING YOU! The illicit activities by these cartels have wrought DEVASTATING CONSEQUENCES ON AMERICAN COMMUNITIES FOR DECADES, killing millions of American Citizens. NO LONGER. pic.twitter.com/XHTDpWp6h7— The White House (@WhiteHouse) September 15, 2025
Además, recalcó que por décadas los cárteles han causado consecuencias devastadoras en comunidades locales y que, bajo su mandato, esa situación no continuará.