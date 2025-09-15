La crema en gel con árnica para el dolor en las articulaciones que se vende en Walmart EEUU y es popular entre las personas mayores

Mujer mayor con dolor en la mano por artritis. Freepik - Stefamerpik

Uno de los productos más buscados por quienes buscan aliviar molestias físicas en Estados Unidos es el gel con árnica de la marca Boiron. Disponible en Walmart EEUU, esta crema en gel se ha convertido en una opción popular entre las personas mayores que desean reducir el dolor en las articulaciones de manera práctica y sin fragancias.

¿Por qué la crema en gel con árnica es tan popular en Walmart EEUU?

El gel Arnicare de Boiron está formulado con árnica montana, muy usada en la homeopatía por su capacidad para aliviar temporalmente el dolor muscular, la rigidez y la hinchazón causados por golpes, sobreesfuerzo o caídas.

Según Walmart, este gel es “sin fragancia, no graso y se absorbe rápidamente en la piel”.

Captura de Walmart. Walmart

Además, más de 100 personas lo compraron en las últimas 24 horas, lo que demuestra su alta popularidad en Estados Unidos. En la web del supermercado acumula 4.6 estrellas de 1,279 calificaciones, a un precio de 8.32 dólares.

¿Cuáles son las características principales de la crema en gel con árnica?

Además de ser muy popular entre las personas mayores, este producto es muy usado también por adultos y adolescentes.

Entre los puntos destacados por Walmart están los siguientes:

Fórmula a base de árnica montana 7 % HPUS .

Libre de fragancias, parabenos y residuos grasos.

Ideal para aliviar dolor en articulaciones , músculos y moretones.

Puede usarse en adultos, adolescentes y adultos mayores.

Respaldado por Boiron, laboratorio con trayectoria desde 1932 en medicina homeopática.

Boiron es reconocida como la marca número uno recomendada por farmacéuticos en el periodo 2024-2025, según Pharmacy Times, una publicación especializada con más de 127 años de trayectoria en el sector.

La propia compañía sostiene que su promesa es “creer que hay más de una manera de sentirse mejor” y garantizar la satisfacción de sus clientes.