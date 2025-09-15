Tiroteo en un club de striptease de Miami: La policía confirmó que un hombre fue asesinado y todavía no hay sospechosos

Fotografía del club de caballeros en donde se dio el tiroteo en Miami. ONE Gentlemen's Club

Se registró un brutal tiroteo en Miami durante la madrugada del domingo que dejó a un hombre muerto en las afueras de un club de striptease, según confirmó la policía local. El hecho tuvo lugar en el ONE Gentlemen’s Club, ubicado en Northeast 79th Street, un área que los vecinos consideran habitualmente tranquila.

La policía confirmó la muerte de un hombre en un club de caballeros

NBC6 Miami reportó que los oficiales que llegaron al club de caballeros encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años con una herida de bala.

Equipos de Fire Rescue declararon que había fallecido en el lugar. La identidad de la víctima no ha sido divulgada y hasta ahora no hay sospechosos identificados.

Los vecinos mostraron su preocupación por la violencia en la zona. Ashley Toussiant dijo a NBC6 “En nuestra última reunión comunitaria, la policía indicó que los crímenes estaban en mínimos históricos, así que escuchar que alguien fue baleado anoche resulta desalentador”.

Toussiant agregó que este incidente debería hacer que la comunidad se replantee el tema de la violencia y la política sobre armas.

La policía de Miami pide ayuda a la comunidad

Las cámaras de NBC6 mostraron a múltiples oficiales recopilando pruebas en el área del club de striptease. La policía de Miami mantiene la investigación abierta y pidió la colaboración de la ciudadanía.

De acuerdo con Miami Herald, cualquier persona con información sobre este tiroteo en Miami puede comunicarse con la policía al 305-579-6111 o con Crime Stoppers de Miami-Dade y los Cayos de Florida al 305-471-8477 (TIPS).