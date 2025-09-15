Tiroteo en un club de striptease de Miami: La policía confirmó que un hombre fue asesinado y todavía no hay sospechosos
Un hombre fue asesinado la madrugada del domingo frente al ONE Gentlemen’s Club en Miami. La policía investiga el tiroteo y hasta el momento no hay sospechosos detenidos.
Más información: Tiembla Donald Trump: Estados Unidos está perdiendo contra los misiles hipersónicos de Rusia y China
Se registró un brutal tiroteo en Miami durante la madrugada del domingo que dejó a un hombre muerto en las afueras de un club de striptease, según confirmó la policía local. El hecho tuvo lugar en el ONE Gentlemen’s Club, ubicado en Northeast 79th Street, un área que los vecinos consideran habitualmente tranquila.
La policía confirmó la muerte de un hombre en un club de caballeros
NBC6 Miami reportó que los oficiales que llegaron al club de caballeros encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años con una herida de bala.
Equipos de Fire Rescue declararon que había fallecido en el lugar. La identidad de la víctima no ha sido divulgada y hasta ahora no hay sospechosos identificados.
Los vecinos mostraron su preocupación por la violencia en la zona. Ashley Toussiant dijo a NBC6 “En nuestra última reunión comunitaria, la policía indicó que los crímenes estaban en mínimos históricos, así que escuchar que alguien fue baleado anoche resulta desalentador”.
Toussiant agregó que este incidente debería hacer que la comunidad se replantee el tema de la violencia y la política sobre armas.
La policía de Miami pide ayuda a la comunidad
Las cámaras de NBC6 mostraron a múltiples oficiales recopilando pruebas en el área del club de striptease. La policía de Miami mantiene la investigación abierta y pidió la colaboración de la ciudadanía.
De acuerdo con Miami Herald, cualquier persona con información sobre este tiroteo en Miami puede comunicarse con la policía al 305-579-6111 o con Crime Stoppers de Miami-Dade y los Cayos de Florida al 305-471-8477 (TIPS).