Donald Trump vuelve a amenazar a Rusia y le pide ayuda al mundo entero: "Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump , hace un gesto en el AmericaFest de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, EE. UU., el 22 de diciembre de 2024.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a disparar una nueva advertencia en una carta dirigida a la OTAN y al mundo entero. El mandatario amenazó nuevamente a Rusia y Vladímir Putin y pidió acciones concretas que, según él, “pondrán fin a la guerra en Ucrania”. El documento, compartido a través de Truth Social, plantea desde sanciones, nuevos “poderosos aranceles” y grandes castigos para China.

Trump asegura que la guerra “mortal , pero ridícula” puede terminar si la OTAN lo acompaña

En la carta, Donald Trump escribió: “Estoy listo para aplicar sanciones importantes contra Rusia cuando todas las naciones de la OTAN estén de acuerdo, y hayan comenzado a hacer lo mismo; y también cuando todas las naciones de la OTAN DEJEN DE COMPRAR PETRÓLEO DE RUSIA”.

El presidente cuestionó la falta de compromiso de la OTAN y señaló que la compra de energía rusa debilita cualquier negociación frente al Kremlin y Putin.

A su vez, pidió imponer aranceles de entre 50 % y 100 % a China hasta que finalice la guerra. En sus palabras: “China tiene un fuerte control, incluso un dominio, sobre Rusia, y esos aranceles romperán ese agarre”.

Pese a que Trump sabe que no es su guerra, puede terminarla

Trump insistió en que el conflicto no habría ocurrido si él hubiera sido presidente de los Estados Unidos en ese momento.

“Esta no es la guerra de Trump (nunca habría comenzado si yo fuera presidente), es la guerra de Biden y Zelensky. Solo estoy aquí para ayudar a detenerla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas”.

El presidente cerró su mensaje con un ultimátum: “Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápido, y todas esas vidas serán salvadas. Si no, están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos”.