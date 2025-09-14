Alerta: la marca de relleno de burritos que vende Target y fue retirada de Estados Unidos por posible "riesgo de vida"

Un lote de Good & Gather Southwest-Style Burrito Bowl Blend, distribuido en tiendas en todo Estados Unidos, fue retirado del mercado luego de detectarse la presencia de camarón sin que estuviera declarado en la etiqueta de ingredientes. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que quienes padecen alergia a los mariscos podrían enfrentar desde síntomas leves hasta reacciones potencialmente mortales.

Qué productos de Target fueron retirados del mercado de Estados Unidos

El retiro afecta a bolsas congeladas de 12 onzas del Good & Gather Southwest-Style Burrito Bowl Blend. Los lotes identificados por la FDA como afectados llevan los códigos L5055-1, L5055-2, L5055-3, L5055-4, L5055-5 y L5055-6.

Estos productos comenzaron a distribuirse el 17 de abril de 2025 y estuvieron disponibles en tiendas Target de los 50 estados. Hasta el momento no se reportaron casos de personas afectadas, pero el organismo señaló que al menos tres consumidores denunciaron la presencia de camarón en el relleno.

Las autoridades sanitarias dijeron que las personas con alergia a los mariscos no deben consumir este producto y deben revisar con urgencia el contenido de sus congeladores.

El producto que tuvo que ser retirado de Estados Unidos FDA

Por qué la presencia de mariscos es tan peligrosa

De acuerdo con la FDA, las alergias alimentarias figuran entre las principales causas de emergencias médicas en Estados Unidos. Los mariscos son responsables de gran parte de estas reacciones: afectan a cerca del 3% de los adultos y al 1% de los niños, lo que equivale a unas 6 millones de personas en el país.

La exposición a proteínas presentes en crustáceos como el camarón, el cangrejo o la langosta, puede provocar síntomas como urticaria, vómitos y dificultad respiratoria. En los casos más graves, la reacción puede derivar en anafilaxia, una condición que requiere atención médica inmediata.

Por este motivo, la ley exige declarar la presencia de los nueve alérgenos principales en las etiquetas de los alimentos: leche, huevo, pescado, trigo, soja, cacahuates, frutos secos, sésamo y mariscos.

Qué deben hacer los consumidores

El retiro de las bolsas de burrito Good & Gather permanece activo. Las autoridades sanitarias y la propia compañía recomiendan a los compradores no consumir el producto y comunicarse con Target Guest Relations al (800) 444-0680 para obtener un reembolso completo.

“Las reacciones alérgicas a los mariscos pueden poner en riesgo la vida, por lo que la detección temprana y el retiro son pasos fundamentales para proteger a los consumidores”, señaló el organismo en su reporte.