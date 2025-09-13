Ni Los Ángeles ni Miami: esta es la ciudad que tiene los servicios más caros de Estados Unidos

El costo de los servicios básicos en Estados Unidos sigue en ascenso y millones de hogares se ven afectados. Según un informe de LendingTree, el gasto promedio de los residentes en las 50 principales áreas metropolitanas alcanza los 453,71 dólares mensuales, pero en ciudades del noreste la cifra se dispara, colocando a Boston, Nueva York, Providence y Filadelfia entre las más caras del país.

Boston, la ciudad más cara de Estados Unidos para pagar servicios

El informe sitúa a Boston a la cabeza con un gasto mensual promedio de 674,97 dólares, seguida por Nueva York con 635,07 dólares. En tercer lugar aparece Providence, donde los residentes abonan en promedio 583,74 dólares, y más atrás Filadelfia, con 562,41 dólares.

Estas cifras superan ampliamente el promedio nacional. Michael Ryan, experto financiero y fundador de MichaelRyanMoney.com, explicó en Newsweek que la región “paga el precio de ser vieja y fría”, en alusión a su infraestructura envejecida y al alto costo de calefaccionar edificios y casas de muchos años durante los inviernos más duros del país.

Según Ryan, estas ciudades enfrentan lo que denomina la “paradoja de la eficiencia”: a medida que renuevan y modernizan sus construcciones se vuelven más eficientes, pero los costos de las obras de infraestructura elevan las facturas de los servicios públicos, que terminan subsidiando esas mejoras.

Un aumento constante que golpea los bolsillos

Los costos de los servicios subieron un 24% desde 2019, impulsados principalmente por el encarecimiento de la electricidad, que registró un aumento del 5,5% en los 12 meses previos a julio, según el índice de precios al consumidor.

En promedio, las familias destinan 6,3% de sus ingresos mensuales solo a servicios básicos. Y en las ciudades del noreste, donde además los precios de otros bienes y servicios suelen ser elevados, el impacto es aún mayor.

Alex Beene, instructor de alfabetización financiera en la Universidad de Tennessee en Martin, señaló en Newsweek que uno de los problemas estructurales de la región es la dependencia del gas natural importado. El uso de gas natural licuado para generar energía encarece de manera significativa los costos, especialmente cuando el precio de esos recursos se dispara en el mercado internacional.

“En el contexto actual, todos los estadounidenses están sintiendo el impacto de los aumentos en los servicios”, dijo Beene. “Pero para los residentes del noreste, que ya lidian con otros gastos elevados, estas tarifas representan una presión todavía más fuerte sobre sus bolsillos”, agregó.