La forma más linda de experimentar el campo en Miami: todo lo que tienes que saber sobre el Festival Anual de la Cosecha

En esta granja de Miami ya se preparan para la Spooky Season 2025. The Berry Farm

El otoño en Estados Unidos tiene su encanto en cada ciudad, pero hay una forma única de experimentar el campo en pleno corazón de Miami. Se trata del Festival Anual de la Cosecha, un evento que cada año transforma la granja The Berry en un espacio lleno de colores, sabores y diversión para todas las edades.

¿Cuándo y dónde se celebra el Festival Anual de la Cosecha en Miami?

En Miami, no todo es playa. La cita es en The Berry Farm, ubicada en 13720 SW 216th St, Miami, FL 33170, un destino agroturístico familiar por más de tres generaciones.

El Festival Anual de la Cosecha comienza el martes 16 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 9 de noviembre.

“El otoño en Miami nunca se había visto (ni probado) tan bien”, dicen los organizadores de la propuesta.

Los visitantes pueden buscar la calabaza perfecta en el campo más grande de la ciudad, pasear en un laberinto de maíz de 5 acres, tomar paseos en carreta. También, hay zonas de juego para niños.

Además, los fines de semana de octubre se ofrecen conciertos en vivo y hay horario extendido hasta las 9:00 p.m. en días seleccionados.

Un baile de Halloween temático único en Miami

Wicked Country es una de las grandes novedades del 2025 dentro del Festival Anual de la Cosecha. Se trata de un baile de Halloween temático para todas las edades que se realizará el sábado 25 y viernes 31 de octubre, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. en The Berry Farm.

“Cuando cae el sol en esta temporada espeluznante, las cosas se vuelven realmente siniestras en The Berry Farm. Este año debutamos con un nuevo tipo de diversión nocturna con Wicked Country: una fiesta de Halloween envuelta en encanto campestre y alma sureña”, dicen los organizadores.

Wicked Country: una fiesta de Halloween para todas las edades. The Berry Farm

La propuesta incluye baile bajo la luz de la luna con dress code que incluye disfraces de zombis vaqueros o criaturas de la noche. Además, estará ambientado con luces temáticas, música country con toques oscuros y concursos de disfraces.

La entrada al baile cuesta unos 15 dólares por persona.

Precios y actividades para toda la familia en The Berry Farm

La experiencia de otoño en Miami incluye actividades adicionales como:

Paseos en carreta

Campos de girasoles para tomar fotos

Espacios con sombra para los más pequeños

Un mercado de pequeños negocios cada fin de semana de octubre

En cuanto a los boletos, los precios varían según el día de la visita:

De lunes a viernes : adultos 14 dólares más impuestos y niños entre 3 y 12 años 11 dólares más impuestos.

Sábados y domingos: adultos 23 dólares más impuestos y niños entre 3 y 12 años 17 dólares más impuestos.

The Berry Farm recuerda que este festival busca “celebrar las vistas, sabores y tradiciones del otoño” en un entorno natural a pocos minutos de la ciudad y la playa de Miami.