El dueño de una joyería sufre un derrame cerebral tras ser atacado por 12 ladrones en San José: "Esto da mucho miedo"

Un ataque violento a plena luz del día en Kim Hung Jewelry, una joyería ubicada en San José, California, dejó al dueño del local con un derrame cerebral y graves lesiones. El hombre de 88 años fue atacado por al menos 12 ladrones armados que arrasaron con el lugar. La escena fue registrada por cámaras de seguridad y generó indignación entre vecinos y autoridades.

El ataque ocurrió el viernes pasado alrededor de las 2:10 p.m., cuando un auto embistió la vidriera principal de la joyería para permitir el ingreso de 12 delincuentes vestidos de negro y con el rostro cubierto. Según el Departamento de Policía de San José, al menos uno de ellos portaba un arma de fuego.

En cuestión de segundos, los ladrones destrozaron vitrinas, tomaron joyas y huyeron en varios vehículos. El dueño de la joyería forcejeó con algunos atacantes, pero fue derribado al suelo y resultó herido por los vidrios rotos.



Poco después sufrió un derrame cerebral y debió ser hospitalizado de urgencia. Aunque ya recibió el alta, permanece en recuperación y bajo control médico.

El daño material se estima entre 50.000 y 100.000 dólares. La familia del joyero evitó revelar el valor de lo robado, pero aclaró que gran parte de las piezas más costosas estaban guardadas en una caja de seguridad.

Indignación de la comunidad y reclamos de seguridad

La violencia del asalto provocó una rápida reacción de líderes locales y vecinos, que el domingo se reunieron frente a la joyería para exigir medidas contra el crimen organizado en la zona. El acto fue convocado por la Coalition for Community Engagement y contó con la presencia de los alcaldes de Milpitas y Cupertino, así como del concejal de San José, Bien Doan.

“Si esto le pasara a su familia o a su negocio, no lo aceptarían como algo normal. Nosotros tampoco. Pedimos un cambio”, señaló Doan durante el encuentro.

El alcalde de San José, Matt Mahan, calificó el ataque como “espantoso” y aseguró que seguirá de cerca la investigación. En redes sociales escribió: “Ver a un adulto mayor ser agredido de esta manera me hizo hervir la sangre. Estos criminales deben enfrentar las consecuencias más duras posibles”.

Una ola de asaltos que alarma a California

En los últimos meses, múltiples joyerías y comercios del norte de California fueron el blanco de bandas que actúan con violencia y en grupos organizados. La modalidad de “smash-and-grab”, en la que los delincuentes irrumpen rompiendo accesos y vitrinas para huir en minutos, se multiplicó en ciudades como San José, Oakland y San Francisco.

La familia del joyero agredido afirmó que, más allá de la recuperación física, el miedo y la inseguridad marcarán un antes y un después en su vida.